Influencer argentino lanza colecta con el objetivo de comprar correas Gucci para sus perros

Recientemente un influencer argentino de nombre Santi Maratea causó sensación en redes sociales con una petición muy poco común, y es que a través de las historias publicadas en su cuenta de Instagram pidió a los usuarios realizar una colecta con el objetivo de comprar correas y collares de la marca Gucci para pasear a sus perros.

“Ya saben, cuando termino la colecta paso la gorra. Pasar la gorra es pasar la gorra, que es básicamente, como cuando uno hace malabares y pasa la gorra. El que quiere pone y el que no quiere, no”, explicó el joven, agregando además la petición antes mencionada.

“En este caso les quiero comprar a mis perros collares y correas de Gucci, porque ahora Gucci sacó cosas para perros y dije: ‘¿Mis perros van a andar así con un collar normal, así, de una veterinaria? Obvio que no’”, dijo agregando la frase, “Un poco de respeto, van a tener su collar Gucci”.

De esta manera, Santi finalizó explicando que hay que romper mitos, con respecto a la solidaridad, pues según dice esta no debería estar relacionada con la austeridad, indicando también que “Y si yo soy la plata no se la doy a nadie, me la gasto en lo que se me canta el *rt*, básicamente eso”, eso con respecto a las personas que no quieran donar el dinero.

El video hizo que el tiktoker se hiciera más popular y aunque en el momento no hay evidencia de sus declaraciones, debido a que automáticamente se eliminan de las historias, los medios de comunicación y algunas cuentas en redes intentaron recolectar lo que se pudo en el momento con esta inusual colecta.

Asimismo, cabe resaltar que estos collares se pueden observar en la página de Gucci a partir de 200 euros un aproximado de 4 mil pesos mexicanos.