La banda británica de heavy metal Iron Maiden, formada en 1975 llegará a tierras mexicanas el próximo miécoles siete de septiembre, como parte de la gira “Legacy of the Beast World Tour 22”, con la cual ofrecerán un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Iron Maiden en México, posible setlist para su concierto en CDMX. / Foto: Getty Images (Karl Walter/Getty Images)

Para este show, la banda contará con Mastodon como invitados especiales y los fanáticos esperan que toquen las canciones de su más reciente material discográfico titulado Senjutsu lanzado el tres de septiembre de 2021. Por eso, nos dimos a la tarea de buscar el posible setlist con la lista de temas que tocarán en el Foro Sol de la CDMX

Fue en 2019, cuando la banda pisó por última vez Ciudad de México donde ofrecieron tres conciertos en el Palacio de los Deportes y tan solo un año después, lanzaron un disco doble grabado esas noches, que lleva por nombre Nights Of The Dead - Legacy Of The Beast: Live In Mexico City, el cual incluye los colores de la bandera mexicana.

Iron Maiden en México, posible setlist para su concierto en CDMX

Senjutsu

Stratego

The Writing on the Wall

Revelations

Blood Brothers

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

Hallowed Be Thy Name

The Number of the Beast

Iron Maiden

The Trooper

The Clansman

Run to the Hills

Aces High

