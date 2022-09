Luis ‘Potro’ Caballero dice que no se arrepiente de no aparecer en la nueva temporada de AcaShore, “Puras promesas y no hacen nada”

Luego de la pandemia, muchas cosas cambiaron en Acapulco Shore, algunos de los integrantes no regresaron, otros se encuentran en polémica por diversas situaciones, entre otras cosas, lo cierto es que en el momento nada es igual.

De esta manera, se dio a conocer una nueva temporada de los Shore más queridos de todo México, pero esta vez sí regresan algunos de los originales como Jawy, Karime o Chile, y aunque muchos se encuentran a la espera de su estreno, otros están decepcionados por no tener a todos los personajes que en su momento formaron parte del reality show.

Hace unos días, se dio a mostró el teaser de Acapulco Shore que se hizo al estilo telenovela, en este adicional al beso que sorpresivamente le dio Karime a Jawy y luego a Chile, también se escucha una canción de fondo que dejó en duda a todos los seguidores del programa, pues no sabían si Luis ‘Potro’ Caballero era el que la interpretaba, ante esto y aprovechando el momento en el que el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ estaba realizando una dinámica de preguntas y respuestas, alguien se tomó el atrevimiento de cuestionarle sobre ese tema musical.

El Potro sin dudar, respondió de forma inmediata, aclarando que no tuvo nada que ver y que ni si quiera fue convocado para participar en esto.

“No, no soy yo el que canta la canción de Acapulco Shore de la nueva temporada… Y les voy a explicar más o menos mi punto de vista sobre todo esto”, inicia en el primer video publicado en sus historias.

“No soy yo, ni siquiera me hablaron para hacerlo y una vez más me doy cuenta que tomé una buena decisión al salirme de Acapulco, no apoyan a la gente que tienen que apoyar, puras promesas y no hacen nada”, explicó, indicando además que hubiera sido genial que lo llamaran para hacer esto o a algunos de sus compañero como manera de apoyo.

“Yo creo que hubiera sido un gran detalle para mí y para la gente que ha tenido la camiseta puesta durante todos estos años, el que dieran la oportunidad de cantar la canción de la temporada… Aunque es una tontería de un minuto, pero es el hecho de que la cante alguien que formo parte de su talento, habría hablado muy bien de ellos pero bueno no fue así”, dijo.

Asimismo, para terminar de aclarar la duda afirmó que el salir del reality show fue la mejor decisión que pudo haber tenido y no se arrepiente de ello. “Así que bueno, ya ven como no me arrepiento al tomar la decisión correcta al no haber aceptado hacer otra temporada con ellos”.