El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, mediante una entrevista para el programa de YouTube En Casa de Mara conducido por Mara Patricia Castañeda, realizó unas fuertes declaraciones en contra de Pati Chapoy donde revela que hace brujería.

Pati Chapoy se ha convertido en un referente el periodismo Foto: Instagram @chapoypati

El presentador de televisión, declaró que Pati Chapoy es una buena periodista ejecutiva pero le hacen falta muchas cosas y en ningún momento ha realizado una buena entrevista, e hizo hincapié en la enemistad que mantienen desde hace varios años, “Yo la respeto, pero no como periodista, creo que no es buena para la entrevista, no nos caemos bien ella y yo”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante acusa a Pati Chapoy de practicar brujería. / Foto: Instagram

Gustavo Adolfo Infante acusa a Pati Chapoy de practicar brujería

Asimismo, reveló que la conductora de Ventaneando hace brujería desde hace varios años e incluso varias personas se lo han confirmado, “Yo creo que ella hace brujería, a mi me lo han dicho, yo trabajé seis años y medio con ella, y ella llevaba cocos pero nunca la vi tomando agua de coco, ella llevaba cosas de brujería, no sé si era vudú o santería o de qué, como bruja, entonces mejor yo, lejos de las brujas”, compartió el conductor de ‘De primera mano’.

Pero tras las declaraciones, mencionó que sí considera a Pati Chapoy su maestra porque le enseñó varias cosas, entre ellas la disciplina y organización de como estar al frente de un programa de televisión, “Es muy trabajadora y lo hace muy bien, ella como periodista ejecutiva lo hace perfecto, pero su manera de ser y su vibra no van conmigo, no nos queremos ni nos saludamos si nos vemos”, agregó Gustavo Adolfo Infante.

