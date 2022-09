Ana Claudia Talancón revela si llegó o no en estado de ebriedad a la premiere de ‘Soy tu fan’

Ana Claudia Talancón revela que si llegó o no en estado incoveniente a la premiere de ‘Soy tu fan’. / Foto: Canal Once

Días atrás, se llevó a cabo la premiere de la película ‘Soy tu fan’ desde un centro comercial ubicado en Ciudad de México, donde después de diez años, el elenco se reunió para la continuación de la historia de amor entre Nico y Charly.

La comedia romántica protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro llegará a los cines el jueves ocho de septiembre y la cinta contará con una duración de 100 minutos en total, a diferencia de la serie, la cual consta de dos temporadas con 13 episodios cada una.

Se confirma la tercera temporada de ‘Soy tu fan’

Sin embargo, si eres fanático de la serie, el elenco reveló que después de la película, se estrenará la tercera temporada, y aunque no se revelaron detalles se cree que podría transmitirse mediante una plataforma de streaming y también contaría con 13 episodios.

Ana Claudia Talancón revela que sí llegó borracha a la premiere de ‘Soy tu fan’

Durante la premiere de la cinta, varios medios de comunicación y algunos de los asistentes, captaron a la actriz Ana Claudia Talancón, quien interpreta a Charly, en estado inconveniente, por lo que se señaló que había arribado a la alfombra rosa, borracha. Incluso, en un clip se puede apreciar a la protagonista comportándose de forma extraña lo que la llevó a estar a punto de caer al suelo.

Días más tarde, mediante una entrevista a Lineth Puente para el programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, donde Ana Claudia Talancón reveló si llegó o no borracha a la premiere de ‘Soy tu fan’, “Lo sacaron totalmente de proporción, me sentí emocionada, yo estaba desbordada de haber esperado 10 años, realmente el estreno de esta película maravillosa, he tenido una sola semana libre en todo el año, quien no se va a emocionar como loca para el estreno de su película y aparte nos quedó increíble, yo feliz de la vida y se que a la gente le va a encantar”, dijo la actriz.

