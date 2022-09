Como quinceañera, influencer celebra sus 30 años

Cumplir un sueño es una sensación que todos desean obtener. Sin importar lo que digan los demás, Fredo decidió modificar una tradición “para mujeres” y celebró sus 30 primaveras como quinceañera.

Te recomendamos: ¡Corre como el viento! Caballo desenfrenado escapa con quinceañera

El joven, creador de contenido compartió, mediante su cuenta personal de Instagram, un mensaje que se viralizó en cuestión de horas: “Esto es por mi yo de 15 que nunca se atrevió a ser él mismo, que tuvo miedo y que se hizo chiquito por encajar”, escribió.

Fredo optó por celebrar de esta manera ya que es “un hombre feliz, completo, pleno, seguro de sí mismo, auténtico y quien se ama”. Con un vestido rosa, y una gran corona, el influencer posó para diferentes fotos y videos y así poder tener recuerdos de la fiesta.

Sigue leyendo: Tu tienes el talento, Jabil tiene la oportunidad de que lo desarrolles

Pero no todo quedó allí, el hombre compartió grabaciones de cómo fue su fiesta . Con todo y chambelanes, Fredo bailó y disfrutó una vuelta más al sol. El joven decidió por compartir el momento con sus familiares y seres queridos.

Los regalos fueron más allá, el influencer obtuvo un viaje todo pagado a New York por parte de su novio : “Hoy cumplo 30 años y mi novio me sorprendió así; ya lo perdono por las bromas que me ha hecho”.

El hombre, con más de medio millón de seguidores, recibió miles de mensajes en apoyo por su celebración. Algunos de los comentarios que se pueden leer son: “El más preciosoooo”, o “Eres el quiero tener 30, ser coqueta y próspera hecho realidad”.

Lo más visto en Publimetro TV: