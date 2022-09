¿Quién es Trisha Paytas y que tiene que ver su bebé con la Reina Isabel II?

La muerte de la Reina Isabel II es una de las noticias más recientes que ha conmocionado el mundo, por lo que muchos se han tomado un momento para recordar los mejores tiempos de la monarca o algunas películas que se han hecho en su honor, aunque otros por el contrario tratan de aprovechar lo sucedido para hacerse más popular, sacando sus propias teorías.

Tal es el caso de Trisha Paytas, una chica que dio a luz justo 3 minutos después de que anunciaran el fallecimiento de la reina británica, por lo que diversos usuarios aseguran que la bebé de la chica sería la reencarnación de la soberana.

Todo esto ocurrió luego de que la influencer publicara a través de su twitter que ya tenía un centímetro de dilatación, y aunque esto fue citado el miércoles 7 de septiembre en horas de la noche, su parto tuvo una duración de 18 horas, es decir que la pequeña nació el jueves 8 en horas del mediodía.

1 cm dilated! Woo hoo! — Trisha Paytas (@trishapaytas) September 7, 2022

¿Quién es Trisha Paytas?

Trisha Kay Paytas es una chica nacida en Riverside, California. Inició su carrera en el año 2006 cuando viajó a Los Ángeles para buscar un mejor futuro laboral, dando sus primeros pasos como modelo de lencería y así mismo estuvo como acompañante y stripper.

De esta manera, la influencer ha mostrado diferentes talentos en la actuación, música y actualmente se desempeña como empresaria en los Estados Unidos. Su primera aparición en la Tv fue en ‘The Greg Behrendt Show’.

Adicional a ser empresaria Trisha también trabaja creando contenido en su canal de Youtube y es modelo de Only Fans.

En una entrevista realizada por Pérez Hilton, explicó un poco sobre sus aspiraciones y su vida social. “Tengo muchas inseguridades. Solo quiero que la gente me conozca y me quiera, porque no tengo amor. Literalmente no tengo amigos. Así que me gusta que la gente me adore ya que nunca he tenido un talento que hiciera que así fuese. Así que intentaba de todo pero nada funcionaba. Pero, honestamente, YouTube fue un enviado por Dios. Podía ser yo misma, y a la gente le gustaba”.