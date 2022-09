Jessica Audiffred también conocida como “The bass queen”, una de las exponentes y productoras más destacadas en el género se ha caracterizado por abrir camino a nuevos talentos y hacer del bass un movimiento en la escena de la música electrónica.

Jessica Audiffred habla sobre su evolución musical y sus planes para el resto del año. / Foto: Cortesía

A lo largo de poco más de 10 años de carrera, Jessica ha crecido como artista a tal nivel que ahora tiene la oportunidad de producir sus propias canciones y a nuevos artistas en su sello discográfico, A RECORDS y es creadora del concepto del primer festival de bass mexicano, Mad House.

En entrevista, Jessica reveló como fue que nació su amor por la música “Yo crecí viendo canales de música y con un hermano mayor al que le encantaba la música electrónica de ese entonces, siempre que íbamos a la escuela escuchábamos trance o house, de toda la música que había escuchado hasta ese entonces, la electrónica fue con lo que más rápido conecté”. Asimismo, comentó que Excision es uno de los artistas que más la inspiran porque es un artista completo.

Cuando se trata de música, Jessica revela que lo que más ama es tocar en vivo, porque “es un sentimiento inexplicable” y en una de sus colaboraciones soñadas se encuentra el grupo femenino de k-pop, BLACKPINK. Además, compartió que la pandemia la ayudó con el proceso creativo, “Fue un momento de mucha introspección para mi, por un lado tuve un tiempo para descansar de las giras, tuve tiempo de estar con mis seres queridos y esa tranquilidad humana me dio mucha más creatividad para crear música en pandemia”.

La productora compartió que su evolución musical ha sido constante y le gusta agregar su sello distintivo a cada una de sus canciones, “Siempre he tratado de seguir una línea de música que me encanta, amo el dubstep con mucha melodía que parece que es de hace años, me gusta jugar con voces, y que la canción tenga siempre algo especial por lo cual la gente sepa que es mía”.

Por otro lado, Jessica cuenta con una disquera A RECORDS, con la cual le ha abierto las puertas a muchos nuevos artistas, “A RECORDS nace de la necesidad de exponer talentos emergentes mexicanos así como mi propia música, es cómo nace también MAD HOUSE (nombre de mi festival) por la necesidad de mostrar lo que se está haciendo en México en Bass Music”.

Por último, compartió sus planes para el resto del año y principios de 2022, “Seguir creciendo todos los aspectos de mi carrera, con esto hablo de mi música, mis eventos, mi disquera, colaboraciones etc”, y mencionó como se ve en un par de años, “Siempre trato de vivir mucho en el presente y es difícil para mi saber lo que haré en una semana, sin embargo creo que seguiré por esta línea de producción de música y eventos que tanto amo, esperando que escale a un lugar más grande”.

