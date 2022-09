Acapulco Shore: Karely Ruiz asegura que no la aceptaron en el reality porque no toma licor

Inició el mes de septiembre y con este salieron a la luz diversos chismes, entre estos que la modelo de Only Fans Karely Ruiz fue rechazada para participar en las vacaciones más envidiadas de todas, las de Acapulco Shore.

Sin embargo, aunque en el momento se han dado diversas versiones sobre el tema, ahora la famosa dio a conocer a través del programa ‘SNSerio’ lo que ocurrió en ese momento, asegurando que a pesar de haber asistido a la entrevista y tener más de 5 millones de seguidores, estos la rechazaron para la temporada 10 del reality show.

“No, no me quisieron”, inició diciendo, asegurando que fue por no tomar licor ser una chica muy tranquila, “Porque no tomo, no soy intranquila. Si fui a la entrevista, pero a lo mejor me vieron así muy tranquila, pero por algo pasan las cosas, a lo mejor iba a pasar algo en ese programa que no sé”, al escuchar las declaraciones, los animadores del programa sorprendidos pensaron que la entrevista fue antes de ella posar para la página de contenido adulto, no obstante la joven aclaró que esto ocurrió hace 4 meses.

Asimismo, usuarios de las redes sociales reaccionaron ante de estas declaraciones, ya que a muchos les hubiera gustado verla dentro del programa que se estrena el próximo 27 de septiembre.

“Es que ella es niña buena, se le ve que es noble, no le gustan los pleitos, no es desmadr*sa, es niña”.

“Se sabe que ella se iba a robar la temporada es la del momento, si de por si cuando van a antros se hace un lío imagínense llegando con Karely. Se iba a descontrolar muy fuerte

“No la quisieron porque era evidente que opacaría a todas a todas, y los reflectores iban a estar sobre de ella, Karime envidiosa no la quiso ahí”.

Escribieron algunos seguidores