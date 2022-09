Benito Santos: ‘Hicimos una muñeca orgullosa de su piel morena’

El creador Benito Santos recuerda su infancia rodeado de grandes mujeres como sus abuelas, madre y tías, que han sido inspiración de vida. El diseñador mexicano ha sido un hombre rodeado de mujeres, de las que ha aprendido a comunicarse y que han sido una musa constante en la carrera del jalisciense.

Durante un encuentro en su taller, ubicado en Guadalajara, compartió el momento que vive, sobre todo por tener ya en sus manos una muñeca que se hizo en colaboración con Mattel. Esta edición especial es la primera vez que la marca elige a un diseñador mexicano.

“Aquí esta (Barbie), yo hubiera deseado jugar con muñecas de niño, pero era otro tiempo y hay que entender el contexto. Nunca tuve el valor de decirlo, ni siquiera me atrevía a pensarlo, pero es un icono de moda Barbie, una muñeca que representa a muchas mujeres y que tiene un slogan maravilloso: ‘Tú puedes ser lo que quieras ser’. Desde que empecé a trabajar con ellos en el 2018, me comprometí en el tema de empoderar a las mujeres”, compartió Benito Santos.

Benito Santos presenta su muñeca inspirada en mujeres mexicanas

La nueva Barbie Día de Muertos 2022 está inspirada en el tradicional traje de charro mexicano. La charrería es un deporte declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Benitos Santos dedica muñeca a las mujeres mexicanas. (Foto: Cortesía Benito Santos.)

Benitos Santos dedica muñeca a las mujeres mexicanas. (Foto: Cortesía Benito Santos.)

“Hoy vestir a la muñeca más importante del mundo es algo que me tiene muy contento, porque es una muñeca que queda en la historia de Benito Santos como marca, el ser humano, ese niño que tiene su propia muñeca, quien eligió maquillaje y peinado. Hoy Benito Santos está jugando con una muñeca internacional real”.

Benito Santos x Barbie porta un vestido negro con falda corte sirena con olanes, con detalles bordados en color blanco y carmesí. Además de una chaqueta tipo bolero corta, blusa blanca con un moño rojo y un tocado.

“Hice una colección para los 60 años de Barbie en el mundo en Fashion Week para celebrar en México, después hubo conexión con Mattel América donde estaban buscando un diseñador para hacer lago especial por el Día de Muertos. Envíe tres siluetas: una de traje de charro, otra inspirada en escaramuzas y otra blanca con flores de colores; al final, nos decidimos por el de traje de charro negro con bordados rojos y naranjas, fue un proceso de acompañamiento para la creación de bocetos a escala de muñecas”, agregó el diseñador.

Benitos Santos dedica muñeca a las mujeres mexicanas. (Foto: Cortesía Benito Santos.)

Benitos Santos dedica muñeca a las mujeres mexicanas. (Foto: Cortesía Benito Santos.)

Benitos Santos dedica muñeca a las mujeres mexicanas. (Foto: Cortesía Benito Santos.)

Benito Santos confesó que dejo atrás el miedo, “ya no es algo que me detiene y esa libertad que tengo en este momento en mi cabeza, me permite seguir descubriendo a Benito Santos”.

Al preguntarle que viene señaló, “me encantaría diseñar una colección de ropa para la Barbie, pero estamos viendo a ver qué sigue. Presento mi colección Primavera-Verano, el 21 de octubre y voy a empezar a meter cerámica en mi línea de Home”.

Tras los rumores de la boda de Paulina Peña, hija de Enrique Peña Nieto, Benito Santos comentó si le estaba diseñando algún vestido de novias especial.

“El alma de Benito Santos es la parte de novias es algo que no se va a descuidar. Hay notas diciendo que el vestido que uso en la boda civil fue mío, no sé si es mío (risas), no sé se todavía si le diseñaré algo más (risas)”.

Raíces mexicanas en sus proyectos

Benito Santos reveló que hay muchas mujeres que inspiraron esta figura femenina, “esta muñeca representa a muchas mujeres que están cerca y las que no están también, obviamente estoy muy influenciado por la belleza de Ximena (Navarrete), Jacky Bracamontes, Bárbara Mori y toda las mujeres mexicanas. Hicimos una muñeca orgullosa de su piel morena. Crecí en un pueblo lleno de tradiciones mexicanas”.

¿Dónde comprar la muñeca de Benito Santos?