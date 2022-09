Fher Olvera se une a la subasta en favor a los afectados de la guerra en Ucrania

Fher Olvera decidió formar parte de los exponentes de la música que participarán en la iniciativa de la firma Gibson llamada “Ukraine Relief”, donde subastarán ediciones especiales de unas guitarras para recaudar fondos a favor de los afectados de la guerra que se lleva a cabo en Ucrania.

Serán cuatro guitarras eléctricas de edición limitada llamadas “Guitars For Peace Les Paul Custom” las que se subastarán y tendrán los característicos colores de la bandera ucraniana, además de estar firmadas por diferentes exponentes de la música internacional.

¿Quiénes están participan en el “Ukraine Relief”?

Entre los músicos que han firmado las guitarras, destacan figuras de la talla de Paul McCartney, Slash, The Rolling Stones, My Chemical Romance, Madness, Nile Rogers de Chic, Mark Knopfler, Lzzy Hale, Margo Price, Alex Lifeson, Blossoms, The Vaccines, The Fratellis, Kasabian, Maisie Peters, Paloma Faith, The Charlatans, Toyah.

Incluso el actor Jason Momoa formó parte de los artistas que se rotaron las guitarras durante el verano para tocarlas y autografiarlas. Entre los que también se incluyen Fher Olvera de Maná.

Todo esto con la idea se incentivar las pujas en las subastas que dará comienzo el próximo 11 de octubre, donde también se subastará los libros de autógrafos en Julien’s Auctions.

La firma Gibson realizará un evento en vivo llamado “Icons and Idols: Rock ‘N’ Roll”. Las personas interesadas en pujar de manera presencial deberán asistir al Hard Rock de New York, aunque también pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar a través del portal www.julienslive.com.

“Estoy feliz de subastar esta hermosa guitarra mía para beneficiar a la buena gente de Ucrania. Espero que les ayude a través de esta agresiva invasión rusa”, dijo el cantante Paul McCartney.

Por su parte, el guitarrista Slash expresó lo siguiente: “Es un honor representar al valiente estado soberano de Ucrania. Estoy orgulloso de apoyarlos durante este conflicto”.