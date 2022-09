Silvia Pinal: ¿Quién fue el verdadero amor de la actriz?

Este 12 de septiembre la primera actriz mexicana Silvia Pinal cumplió 91 años de edad, una de las mujeres que ha destacado en el mundo del espectáculo durante varios años por su belleza, carisma y talento, y es que además de mostrar sus dotes de actuación, también se ha visto cantar en la televisión.

Luego de homenaje realizado a ‘La Diva de México’ el pasado 29 de agosto, han surgido diferentes temas relacionados con sus más grandes éxitos en su carrera y algunos detalles sobre su vida personal, uno de estos son los romances que ha tenido la actriz a lo largo de sus 91 años.

Matrimonios de Silvia Pinal y el amor de su vida

Estos fueron algunos de los amores que tuvo Silvia Pinal durante su vida:

Su primer matrimonio (1947 – 1952): La actriz estuvo casada con el director cubano Rafael Banquells, con quien tuvo una hija, Sylvia Elizabeth Banquells Pinal.

Su segundo matrimonio (1961 – 1967): El actor y productor mexicano Gustavo Alatriste se convirtió en el segundo esposo de Silvia, con quien también tuvo una hija, Viridiana Alatriste que lamentablemente a los 19 años perdió su vida en un accidente automovilístico.

Su tercer matrimonio (1967 – 1976): Enrique Guzmán fue su tercer esposo, en sus casi 10 años de casados, nace la cantante Alejandra Guzmán y luego, en justo 6 años antes de separarse tuvo su segundo hijo con el cantante mexicano, llamado Luis Enrique Guzmán, quien es compositor.

Sin embargo, quien habría sido el amor de su vida no se ha nombrado entre los hombres antes mencionado, a pesar de todos los años vividos junto estos, la primera actriz mexicana confesó durante una entrevista en el programa ‘En compañía de…’, que su amor verdadero fue el mexicano Emilio Azcárraga Milmo, aunque su relación no pudo ser, pues ella habría contraído matrimonio y esto no fue de agrado para el padre del fundador del Grupo Televisa, razón por la cual Pinal tuvo que seguir viéndolo como un amigo al que le tenía mucho aprecio.

“De pronto apareció la novia de Francia y Emilio me dijo que se iba a casar. La boda fue en Notre Dame, en París. Volaron aviones para llevar a los invitados”, explicó la famosa durante la entrevista.