“Está sedado para que no sufra”, José Eduardo habla del estado de salud de Eugenio Derbez

“Está sedado para que no sufra”, José Eduardo habla del estado de salud de su padre Eugenio Derbez. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images)

Semanas atrás, mediante un comunicado oficial, Alessandra Rosaldo, reveló que su esposo, el actor y comediante de 61 años de edad, Eugenio Derbez, sería sometido a una cirugía de emergencia y posteriormente, si todo salía bien, tendría que tomar varias terapias de rehabilitación.

Tan solo un día más tarde, se emitió otra declaración donde se mencionaba que la intervención quirúrgica fue todo un éxito y su recuperación había dado inicio, por lo que Eugenio Derbez, se tomaría un descanso de los proyectos que tenía pactados para el resto del año, para que así su salud mejorara.

“Está sedado para que no sufra”, José Eduardo habla del estado de salud de su padre Eugenio Derbez

Sin embargo, su hijo mayor José Eduardo Derbez, declaró lo contrario, ya que, en entrevista para algunos medios, compartió un actualización acerca del estado de salud de su padre, “Mi papá se cayó y se rompió en varias partes el hombro, creo que estaba jugando estas cosas de realidad virtual, hablé con el por videollamada el día de su cumpleaños”, dijo.

¿Qué fue lo que le sucedió a Eugenio Derbez?

Asimismo, agregó que hay un chat familar donde en un inicio se mostraron muy herméticos con respecto a la salud de Eugenio, “Después Vadhir me dijo que había sido un problema de hombro pero simplemente se cayó y no se con qué se pegó, lo que pasa es que el dolor es muy fuerte para él y le es muy complicado dormir y moverse, lo tienen sedado bastante tiempo para que no sufra y por eso ha estado alejado y tampoco contesta tan rápido, ha sido un proceso complicado y va a ser. Pero está bien, entero y saludable”, comentó José Eduardo.

