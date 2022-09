La Mars asegura que le sobra dinero de OnlyFans: “Me jubilé el años pasado”

Marcela Aguirre, mejor conocida como La Mars, es una joven que se viralizó después de expresar su punto de vista sobre la educación en México, mismo al que llamó retrógrado.

Desde 2017, la influencer ganó gran popularidad en redes sociales. Después de algunos años de mantenerse alejada del escándalo público, La Mars decidió unirse a la plataforma de pago por suscripción, OnlyFans. Este sitio es muy conocido por contar con contenido para adultos.

Debido al gran ingreso que obtienen los creadores de contenido de dicho portal, Marcela aceptó sumarse después de vivir una crisis económica a causa del coronavirus. Cuatro años después, la joven expresó que al programa de radio “La Caminera” que ahora todo cambió.

Todo inició al analizar cuánto ganaría si sus seguidores pagaran por ver su contenido: “Si el uno por ciento de las personas que me siguen, compran una suscripción de 9.99, que me queda una comisión de 8 dólares por suscripción, pues sí es una muy buena lana”.

Marcela Aguirre explicó cómo fue ingresar al mundo de OnlyFans: “Yo creo que la gente me conoció como la niña p*ndeja que dejó la escuela y nunca me vieron como una niña... sabrosa, porque pues no lo era, pero yo creo que demostrar este otro lado de mí a la gente le causa mucha intriga”.

La influencer aseguró que las ganancias que recibe son muy buenas e incluso “Me jubilé el años pasado”. En forma de broma, pero asegurando las cifras, la modelo confesó que: “El otro día estaba sacando cuentas, mis pies pagan el 50 por ciento de mi renta”.

