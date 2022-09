Gracias a este procedimiento Ryan Reynolds asegura que fue salvada su vida

Ryan Reynolds se ha caracterizado por ser uno de los actores más carismáticos y bromistas del mundo del espectáculo, por lo que no es de extrañar que una que otra vez haga algunas cosas muy fuera de lo común, pero esta vez, lo que inició siendo un pequeño reto, terminó siendo algo tan grande como para haberle salvado la vida.

Y es que el famoso habría apostado con su amigo Rob McElhenney que el primero que perdiera el reto, se tendría que grabar mientras le realizaban su primera colonoscopia, lo que hacía aún más complicado este examen que ya de por sí es un poco incómodo.

Lo único que no esperaba el actor de ‘Deadpool’ era que perder este reto le ayudaría a prevenir una enfermedad que más adelante podría convertirse en algo más grave, ya que, según estadísticas en los Estados Unidos es considerada una de las principales causas de muerte en los hombre, pues el médico le habría detectado un pólipo mientras le hacían la colonoscopia, razón por la cual rápidamente fue intervenido en una extracción ambulatoria.

“Esto podría salvarte la vida. No estoy bromeando, no estoy siendo demasiado dramático”, explicó el doctor mientras le mostraba las imágenes, agregando además que este tipo de cosas normalmente no tienen síntoma alguno y por eso es que se hace el estudio aún sin sentir nada. “Por esto es precisamente por lo que se hace este procedimiento. No tenías síntomas”.

Ante este descubrimiento, el intérprete de ‘Linterna verde’ respondió a manera de broma que, “Normalmente nunca habría hecho esto delante de una cámara para que fuese compartido. Pero no todos los días se puede dar visibilidad sobre algo que puede salvar vidas… Esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero”, dijo el actor.