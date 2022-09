Verónica Castro tuvo que dejar un trabajo al salir embarazada de Cristian Castro

Verónica Castro empezó su carrera a la tierna edad de 15 años. Ella solicitó una beca para estudiar actuación y junto a su hermana, Beatriz, fueron aceptadas en la Academia de la ANDA, que por aquel entonces era dirigida por Andrés Soler.

Luego decidió presentarse en el certamen Orquídeas del cine nacional, que a pesar de no haber ganado, el concurso le brindó la oportunidad de formar parte de la fotonovela “La romántica Samantha”.

Desde entonces siguió trabajando en el mundo del espectáculo hasta que quedó embarazada de Cristian Castro, y su pareja de entonces ya había terminado con ella.

Verónica Castro tenía 22 años de edad cuando salió embarazada, y ya tenía un nombre como actriz y cantante, era reconocida en todo el país. Pero en ese momento estaba desempeñando un trabajo al que tuvo de renunciar a causa de su estado.

Verónica Castro tuvo que dejar el programa “En familia con Chabelo”

La famosa actriz trabajó como edecán en el programa “En familia con Chabelo” desde 1968 hasta 1974, cuando se embarazó de Cristian Castro. Al parecer a Chabelo no le agradó nada la noticia de su condición.

La propia Verónica Castro fue quién le contó a Chabelo que estaba esperando un hijo: “Me dijo: ‘Pendeja, ¿cómo que estás embarazada?’. Y yo de: ‘Pues, ¿qué hago?’. Así me lo dijo, y no me lo dijo con voz de niño como él hablaba, dulce como yo lo amo. Me lo dijo como Xavier en el camerino”, relató la también cantante.

Sin embargo, Verónica Castro aclaró que no renunció porque estuviera embarazada, sino por los malos tratos que empezó a recibir cuando todo el mundo se enteró de ello, así que por su bien y el de su futuro hijo, dejó de trabajar con Chabelo.