La banda británica Coldplay conformada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, se encuentra en medio de la gira Music of the Spheres World Tour misma que ha estado llena de sorpresas, desde invitados especiales, fanáticos arriba del escenario e incluso covers en español realizados por la agrupación.

Coldplay hace cover de Bad Bunny y J Balvin durante concierto en Colombia. / Foto: Instagram

Fue el pasado viernes 16 de septiembre, cuando llegaron al estadio ‘El Campín’, ubicado en Bogotá, Colombia, donde se presentaron ante más de 38 mil personas y presentaron los éxitos ‘My Universe’, ‘A Sky Full of Stars’, ‘Hymn for the Weekend’ y ‘Yellow’, entre muchos otros.

Coldplay hace cover de Bad Bunny y J Balvin durante concierto en Colombia. / Foto: Facebook

Coldplay hace cover de Bad Bunny y J Balvin durante concierto en Colombia

Pero eso no fue todo, ya que, en medio del concierto, el líder y vocalista Chris Martin se puso un poco nostálgico y tomó el piano donde comenzó a tocar el tema ‘La Canción’, un cover de Bad Bunny y J Balvin, lanzado en 2019 y que forma parte del álbum ‘Oasis’.

Rápidamente los asistentes comenzaron a corear la canción y no podían creer que el británico estuviera entonando un tema de reguetón, el cual probó que el vocalista de Coldplay se está tomando muy en serio sus clases de español.

Horas más tarde, el clip fue compartido en redes sociales y rápidamente comenzó a viralizarse, lo que provocó opiniones diversas entre los internautas, entre ellas ‘Chris Martin puede cantar ‘La gasolina’ de Daddy en su concierto y vuelve el momento mágico’, ‘Esta es una señal para ir al concierto de Bad Bunny’, ‘Esa canción suena distinta con el piano y la voz de Chris. Hasta siento que transmite un mensaje’, y ’Noooo Chris Martin tu nooo’.

Coldplay hace cover de Bad Bunny y J Balvin durante concierto en Colombia. / Foto: Facebook

Lo más visto en Publimetro TV: