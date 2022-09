El cantautor puertorriqueño Álvaro Díaz presenta su más reciente sencillo titulado ‘Ramona Flowers’, inspirado en la película ‘Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños’, “yo veo una película y me identifico con ellos, me inspiro en los personajes por su manera de ser, es Scott cantándole a ella pero esta vez soy yo cantándole a mi Ramona Flowers”, dijo el cantante en entrevista.

Álvaro Díaz presenta el sencillo ‘Ramona Flowers’. / Foto: Cortesía

Este tema pertenece a su próximo álbum de estudio titulado ‘Sayonara’ al cual describe como diferente, “será algo completamente distinto a ‘Felicilandia’, ese álbum era colorido y este (Sayonara) es industrial y cromeado, tiene un tono oscuro con un sonido menos colorido pero hay algo que los une, aunque siempre trato de retarme como con ‘Ramona Flowers’ que experimenté algo completamente distinto, es un nuevo sonido pero al final sigo siendo yo”, comentó y agregó que espera que este disco sea lanzado a finales de este año pero en caso de que no suceda, será estrenado a inicios de 2023.

Cuando se trata de componer canciones, el puertorriqueño mencionó que siempre trata de verse en la historia o que se pueda identificar con algo que le pasó, en pocas palabras, “una película”. Asimismo, reveló que desde muy pequeño la música siempre estuvo presente en su vida porque su madre le cantaba y su padre es amante de la salsa, “algo que me hizo enamorarme de la música fue ‘Enema of the State’ de Blink-182, yo recuerdo que era pequeño y no podía parar de escucharlo no entendía la letra pero la música y melodía me llegaban y me tocaban y fue en ese momento cuando quise hacer música”, dijo el intérprete de ‘Problemón’ y eventualmente se dio cuenta que era bueno escribiendo y le gustaba grabar por lo que tomó la decisión de dedicarse a la música.

Por otro lado, comentó que sus artistas favoritos son Pharrell Williams, Kanye West y Frank Ocean pero le encantaría realizar una colaboración con Rosalía. Álvaro Díaz también compartió que le gusta pensar mucho en el futuro, “soy un psycho del futuro y me gusta pensar en los planes, vivo en el futuro, pero mi cerebro funciona así, aunque sé que hay que concentrarse en el presente”, el cantante también compartió uno de los mejores consejos que le han dado, “hay que trabajar el triple de lo que lo hacen los demás, tienes que obsesionarte con lo que haces para ser uno de los mejores”.

Este octubre, Álvaro celebra el décimo aniversario del lanzamiento de su primera canción ‘Las Chicas De La Isla’, que subió a la plataforma de SoundCloud, “me gustaría hacer un evento para celebrar eso, es la primera canción que lancé, la subí a SoundCloud”, compartió.

Además, el puertorriqueño hizo su debut en el New York Fashion Week en el desfile de la firma Tommy Hilfiger, “me sentí privilegiado siempre he sido fan de los desfiles, Tommy Hilfiger nos dio la oportunidad, tengo mucho respeto por las personas que hacen eso todos los días, es un arte, lo traté de hacer lo mejor posible”, comentó Díaz.

El próximo 22 de septiembre Álvaro Díaz ofrecerá un concierto, que ya es sold out, en el Pepsi Center de Ciudad de México como parte de la gira “Adiós Felicilandia” para después trasladarse a Monterrey el 24 de septiembre y por último a Guadalajara el 1 de octubre donde los asistentes podrán disfrutar de todos los éxitos del cantante al igual que nuevas canciones, “vamos a cantar canciones que nunca hemos cantado, México siempre me ha demostrado todo su apoyo, podría decir que México es mi público favorito, estoy muy emocionado”, señaló.

MEXICO TOUR



MTY Y GUADALAJARA SEPAREN LAS FECHAS <3



🫶🏽 pic.twitter.com/6gwlLcK6Mk — ALVARO DIAZ (@yoAlvaroDiaz) August 15, 2022

