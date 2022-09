Critican a Eduin Caz por cantar narcocorrido sobre Ovidio Guzmán y reviven video

A principios de año, Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, fue grabado entonando el narcocorrido “Soy el Ratón” en una presentación privada. Dicho tema se encuentra inspirado en la vida de Ovidio Guzmán, integrante del Cartel de Sinaloa.

El video se volvió viral y el Grupo Firme recibió un montón de críticas por ello, ya que ese tema, original de Código FN, se llegó a convertir en un himno de guerra de las células del Cártel de Sinaloa afines a ‘La Chapiza’ y a Ovidio Guzmán.

Ovidio Guzmán, mejor conocido como ‘El Ratón’, forma parte de ‘Los Chapitos’, es hijo de Joaquín Guzmán Loera y ocasionó el Culiacanazo, la ola de enfrentamientos que sucedieron en octubre de 2019 debido a su detención.

Para que se note quién es el patrón.



Claudia Sheinbaum anuncia concierto gratuito en el Zócalo del Grupo Firme, cuyo vocalista Eduin Caz canta el Narcocorrido Soy el Ratón en homenaje a Ovidio Guzmán.



¡Aguas con los narco conciertos! pic.twitter.com/HfZhVuB3o2 — Frida García 😷 (@MuySuFrida) September 18, 2022

La nueva presentación del Grupo Firme, auspiciado por el gobierno de la Ciudad de México, revive escándalo de los narcoconciertos

La jefa de gobierno de la capital mexicana, Sheinbaum Pardo, anunció que el Grupo Firme ofrecería un concierto en el Zócalo, cuya admisión sería gratuita. Después compartió un video de los integrantes del grupo, donde agradecen todo el apoyo y el cariño que han recibido de su gobierno

Y pese a que la fanaticada del grupo se alegró por la noticia, muchas personas no pudieron evitar recordar cuanto Eduin Caz entonó un narcocorrido, género musical que se encuentra vetado en varios estados por enaltecer a los narcotraficantes.

Muchas gracias a nuestros amigos de @GrupoFirme por este concierto gratuito en el Zócalo.



El cual no tendrá costo para el Gobierno de la Ciudad de México.



¡Nos vemos el 25 de septiembre! pic.twitter.com/ol1meXAKVf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 18, 2022

Además, empezaron a cuestionar la relación que mantiene el gobierno con algunos carteles de narcotráfico, dando a entender que trabajan en conjunto, y que se encuentran promoviendo los llamados “narcoconciertos”.

Eduin Caz había explicado en su momento que esa interpretación se llevó a cabo en una fiesta con amigos y familiares, por lo que fue algo muy improvisado. De hecho, resaltó que tuvo que leer la letra de la canción, pues no se la sabía.

¿Por qué Grupo Firme no saca video de ‘El ratón’? Eduin Caz lo explica pic.twitter.com/JnklQ0kD0n — Lo + viral (@VideosVirales69) January 27, 2022

También dejó en claro que el Grupo Firme no grabaría el tema, pues no es de su autoría: “Esa canción es de mis amigos de Código, no va a salir con Grupo Firme, no va a salir con nosotros, no está en nuestras plataformas”.