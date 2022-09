“No vengo a ligar”: Mexicano abre cuenta en Onlyfans para ayudar a perritos abandonados

Se que mucha gente me pedía que la abandonara y que no me diera por vencido y así lo hicimos, ahora tenemos que reunir el dinero para pagar cuanto antes, muchas gracias a todos los que se van a ser parte de la ayuda de Gold 🙏🏻🧡👌🏻⤵️ pic.twitter.com/gWJaVwl0pH