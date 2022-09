“Crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, Adam Levine habla de las acusaciones de infidelidad

La vida romántica de Adam Levine está en medio de la polémica, después de que la tiktoker Sumner Stroh revelara que había tenido una aventura con el vocalista de Maroon 5. La joven comentó que dicha relación duró un año y que hasta Adam había pensado ponerle su nombre a si próximo bebé, fruto del matrimonio con la modelo Behati Prinsloo.

Adam Levine y Sumner Stroh. El cantante de Maroon 5 quedó expuesto por su supuesta su amante. / Foto: Instagram @adamlevine @sumnerstroh

Después de dichas declaraciones, el cantante rompió el silencio, lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un comunicado en sus historias.

En su versión, Levine niega el affair con Sumner Stroh .”Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Usé un mal juicio al hablar con alguien que no es mi esposa de cualquier manera coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”, comienza el escrito.

Y sigue, “en ciertos casos se volvió inapropiado, he abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”.

Adam Levine. Fuente: Instagram @adamlevine.

Actualmente Levine espera su tercer hijo con su esposa Prinsloo.

También te puede interesar:

Adam Levine arriba a sus 43 años más sexy que nunca

FOTOS: 16 cosas que les encantará saber de Adam Levine

Adam Levine es el hombre más sexy y estas imágenes lo demuestran

Lo dicho por Sumner Stroh sobre Adam Levine

Fue el pasado 19 de septiembre cuando la influencer habló sobre el intérprete en TikTok. “Tuve una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret. En ese momento, yo era joven, era ingenua y, francamente, me siento explotada. No estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fui fácilmente manipulada”.

Además, compartió un intercambio de mensajes con Levine. “Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año”, explicó.

Stroh también dijo que aunque ella le dejó de hablar, Levine “volvió a su vida”, al mandarle mensajes directos el 1º de junio. En donde según la modelo, Adam escribió, “está bien, pregunta seria. Tendré otra bebé y si es [un] niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás de acuerdo con eso? muy en serio”.

Prinsloo, y Levine tienen dos hijas Dusty Rose (5) y Gio Grace (4), y están en espera de su tercer bebé.