Christian Nodal dedica a Cazzu la misma canción que a Belinda y genera polémica en redes sociales

Una vez más, el famoso cantante Christian Nodal es centro de críticas en redes sociales, esta vez en un tema que nuevamente involucra a su antigua pareja, Belinda. Y es que aunque ya son más de 7 meses de la ruptura amorosa de ambos famosos, aún siguen dando de qué hablar, desde el conflicto con su familia, hasta seguirle el juego a un cantante que insultó a la española.

Esta vez, el mexicano volvió a dar de qué hablar luego de que se difundiera un video en internet en donde se aprecia el momento en el que Nodal dedica una canción a su actual pareja Cazzu, pero ese no es todo, pues el punto conflictivo es que este mismo tema también se lo cantó a la intérprete de ‘Boba niña Nice’, se trata de ‘Eso y más’ de Joan Sebastián.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Se llama ‘Eso y más’. Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, dijo el cantante durante uno de sus conciertos, aclarando además su arrepentimiento de haber dedicado antes este mismo tema.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu… No soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, explicó en el material audiovisual que no tardó en recorrer las redes sociales.

La reacción de los usuarios

Como era de esperarse, las reacciones de los internautas inundaron inmediatamente las redes en donde se puede observar el video, que fue criticado por muchos.

“Eso no se dice, le falta huev* para ser un caballero. Está dolido”.

“Beli triunfando como siempre. Ya que la olvide, porque ella ni lo menciona”.

“Tal para cual los dos pizarrones rayados. Dolido, por eso se comporta así”.

“Dime Cazzu, ¿Se siente bien andar con Christian a pesar de que ama todavía a su ex? Tu vales mucho Cazzu ya sufriste mucho, ¡Aléjate!”.

“Sigue dolido el hombre, aunque quiera ocultarlo. Si no sintiera eso, simplemente la dedica y ya no da esos espectáculos”.

Escribieron algunos usuarios.

El momento en el que Nodal le dedicó la canción a Belinda

Fue justo en el cumpleaños de Belinda el momento en el que Christian Nodal aprovechó para cantarle en vivo ‘Eso y más’ de Joan Sebastián, expresándole su amor y finalizando con un beso en la boca el video que nuevamente fue buscado en redes para recordar ese momento.