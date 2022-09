Cynthia Rodríguez inaugura la temporada de frío con lindo suéter de lana

Cynthia Rodríguez compartió en su cuenta de Instagram el lindo y colorido look que llevó hace poco, y con el que marca el inició de la temporada de frío que empieza con el otoño y sigue con el invierno.

Así que para mantenerse “calentita”, como escribió la ahora esposa de Carlos Rivera, decidió llevar un lindo suéter de lana en color hueso, que resaltaba mucho por las enormes y coloridas flores, hechas con el mismo tipo de tela del suéter.

El suéter, que al frente tiene unos botones grandes, tiene un buen escote que le aportó algo de sensualidad. El outfit lo complementó con unos jeans ajustados y unos hermosos botines en color rosa neón.

Su ahora castaño cabello lo tenía suelto y con ondas, mientras que sus labios estaban pintados de un hermoso tono rosa, y el resto del maquillaje le otorgaba una apariencia natural.

El suegro de Cynthia Rodríguez sí estuvo presente en su boda

Hace unas semanas, el padre de Carlos Rivera falleció, por lo que el cantante ha estado algo deprimido. De hecho, hace poco el esposo de Cynthia Rodríguez confesó que está pasando por un momento agridulce en su vida.

Se encuentra feliz por haberse casado con el amor de su boda, donde su padre fue testigo de la ceremonia en España, y porque además profesionalmente le está yendo muy bien, no obstante, le pesa mucho la partida de su progenitor, que siempre fue su más grande fan.

Pero Carlos Rivera sabe que su padre no habría querido que no siguiera con su vida, y mucho menos que no cumpliera con sus compromisos laborales, por lo que anunció que seguirá con sus presentaciones musicales, además de continuar en el programa “¿Quién es la máscara?”.