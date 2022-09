Hombre regala mochila y bicicleta a niño que caminaba 30 minutos para llegar a la escuela

“Los buenos somos más” son las palabras usadas para reconocer las grandes acciones que realizan algunas personas en pro de los más necesitados. Tal como José, el niño de escasos recursos que, pese a todo, buscaba ir todos los días a la escuela.

Una cuenta de TikTok se encargó de compartir la historia de un estudiante, quien no contaba con lo básico para tomar clases. El hombre grabó a José, un pequeño que estudia el sexto año de primaria. Al no tener dinero, su mochila era una bolsa de plástico donde guardaba sus útiles. El niño de 12 años explicó que tiene más de seis años que no usa mochila.

Tras escuchar la confesión, el hombre decidió regalarle una mochila al infante que camina, todos los días, más de 30 minutos para llegar a su escuela. La razón de este trayecto es porque no tiene algún medio de transporte que lo lleve, y el autobús es demasiado costoso para él.

José se alegró de recibir la mochila y un dinero para su transporte. Ruben Cervantes es el nombre de la persona que obsequió los útiles escolares al menor. Después del gran apoyo que recibió el video, el joven explicó que estaba listo para dar otro obsequio: “Ya lo estoy buscando para regalarle su bicicleta, Primero Dios pronto se los comparto”.

Y así fue, el usuario de TikTok grabó el momento en que entregó la bicicleta a José. El niño no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar al ver el regalo que había recibido por parte del señor. “Le puedo dar un abrazo”, preguntó el estudiante antes de retirarse con su nuevo medio de transporte , el cual le evitará los largos trayectos a píe.

La grabación suma más de 10 millones de reproducciones, misma donde se pueden leer mensajes como: “Es un Niño con buena educación y humildad”, o “Lloré, el niño ya le pagó, ese abrazo es la recompensa para entrar al Cielo”.

