“¿Cuánto vale la vida de Octavio?”, Nerea González reprocha que Leopordo N saldría bajo fianza

Hace unas horas se dio a conocer la detención de uno de los presuntos asesinos de Octavio Ocaña, quien murió el 21 de octubre tras una persecución policíaca en el Estado de México. Autoridades del PJEM (Poder Judicial del Estado de México) informaron que será este 22 de septiembre cuando se defina la situación jurídica de Leopoldo “N”, policía municipal de Cuautitlán Izcalli, quien es señalado como probable responsable del homicidio.

Octavio Ocaña (Foto: Televisa Univision.)

Respecto al caso, Nerea González, quien fuera novia de Octavio Ocaña, mandó un mensaje a través de sus redes sociales donde pide que se haga justicia para el actor, ya que explicó que Leopoldo “N” se amparó y podría salir bajo fianza.

“Resulta que el policía que le disparó a Octavio, porque seguramente lo sigue negando, ya tuvo su primera audiencia y puede salir bajo fianza. No sé cuánto vale la vida de Ocatvio, pero yo creo que su vida (la del policía) no alcanza para pagar lo que nos quitó. Se me hace súper grave que esté pasado esto”, dijo la joven que pide viralizar la situación para poder hacer justicia.

Además explicó que “no habían podido compartir lo que pasaba porque habían quedado con la Fiscalía de no dar información y llevar todo tranquilo”, y sentenció, “pero al parecer eso nos está poniendo el pie”.

Y recalcó, “no puedo decir mucho ahora, pero ya nos cansamos de guardar silencio y vamos a contar todo”.

Caso Octavio Ocaña

Será la este 22 de septiembre a las 19:30 horas que se lleve a cabo la segunda audiencia del presunto homicida de Octavio Ocaña. Cabe recordar que el pasado 21 de octubre el actor manejaba una camioneta Grand Cherokee, en compañía de David “N” y Jonathan “N”, y circulaba a exceso de velocidad sobre una vialidad de Cuautitlán Izcalli, indicaron autoridades del PJEM.

Los policías municipales Leopoldo “N” y Gerardo “N”, con un altavoz le indicaron al conductor, que después se supo era el actor famoso por su papel de “Benito” que se detuviera, “él hizo caso omiso y aumentó la velocidad”.

Octavio Ocaña

Ya en persecución, ambos vehículos, la camioneta que conducía Octavio y la patrulla, ingresaron a la autopista Chamapa-Lechería en Atizapán de Zaragoza. Uno de los elementos de seguridad pública realizó detonaciones contra la camioneta de la víctima, quien llevaba un arma de fuego en la mano derecha.

Según las primeras versiones, los policías dispararon presuntamente contra las llantas del vehículo de Octavio y el actor perdió el control y chocó contra un montículo de tierra, lo que causaría que él accionara el arma contra su cuerpo, y muriera.