¿Qué pasó con Rebecca Lee Meza?, la niña que interpretó a Selena en 1997

En 1997 salió a la luz pública una película sobre la vida de Selena Quintanilla, una de las cantantes reconocidas en el mundo del espectáculo por su grandiosa voz y excelentes temas musicales. Fue gracias a este film que Jennifer López saltó a la fama y junto a ella, una pequeña de nombre Rebecca Lee Meza, que fue seleccionada entre más de 21 mil niñas que también audicionaron para hacer el papel de la cantante durante su infancia.

Sin embargo, pese a su fama y a la excelente manera en que interpretó a Selena, no todo fue color de rosas para ella, pues muchos de sus compañeros no vieron de buena manera el hecho de que ella tuviera la oportunidad de aparecer en la pantalla grande junto a Jlo y viajar por el mundo.

“Cuando regresé a la escuela, mis compañeros me tenían mucha envidia. Recibimos bastantes amenazas de muerte. Cuando volví a clase, me golpearon tan feo, me quebraron la nariz y parte del ojo”, reveló Lee durante una entrevista con Don Francisco.

Por otro lado, la famosa indicó en ese momento que a pesar de intentar impulsar su carrera musical, esto no pudo ser posible ya que se le cruzaron diversas responsabilidades al formar su familia junto a su esposo e hijos. No obstante, siempre se ha mostrado orgullosa de haber interpretado a una de sus cantantes favoritas.

A esto se dedica Rebecca en la actualidad

Tras haber participado en la película y con el tiempo formar su familia, Rebecca no pudo seguir en el mundo artístico, pero a pesar de todo pudo sacar una carrera de Trabajo Social, la cual ha podido ejercer y además también imparte la palabra de Dios.

Asimismo, ahora se hace llamar Becky Burden y logró abrir su propio negocio llamado, ‘Rebecca Lee’s Flowers and Bridal Boutique’.

En la fecha tiene 5 hijos y a sus 35 años de edad sigue siendo admiradora de Selena.