“A la medida” es también el título de su disco debut que saldrá a la venta en los próximos meses e incluirá varios temas inéditos así como otros duetos con Pilar Valdez (hija de Chayito Valdez) y con Pilo Tejeda del Grupo Banda Blanca (creador de “Sopa de caracol”). La producción de este álbum corrió a cargo del maestro Mario Alberto Sánchez.

Ramiro Delgado Jr. estrenará “A la medida”, un dueto con Julio Preciado. / Foto: Cortesía

Es muy joven, pero ya posee más de 15 años de experiencia recorriendo el mundo y los más importantes escenarios gracias a la música. Ramiro Delgado Jr. trae la vocación en la sangre no sólo por la importante carrera que desarrolló su padre, sino también porque su abuelo les enseñó a ambos su amor por esta profesión, ya que Don Roosevelt Delgado fue fundador del grupo “Los Rancheritos del Topo Chico”, él sembró la semilla y el buen oído en su descendencia.

“Me siento agradecido con la vida por lo que he aprendido, pero también muy orgulloso de venir de una familia trabajadora, de buenos músicos, que me enseñaron la disciplina y el respeto que se le debe tener al público y a todo lo que implica esta carrera. Crecí viendo y admirando a mis dos pilares, mi abuelo y mi padre, desde niño comencé a tocar y ya de adolescente participaba en fiestas, bodas y todo tipo de eventos. A los 20 años trabajaba de manera formal como músico con Alicia Villarreal, más tarde con Kumbia Kings y después con Bronco… todo ha sido un proceso, el cual me permitió tener más experiencia para llegar a este punto. Toco el acordeón, los teclados y la guitarra, he producido varios de mis temas y me estoy puliendo en cuanto a composición, pero definitivamente mi gran deseo es éste, iniciar una nueva historia, mi propia historia como solista”, afirmó el artista.

Ramiro Delgaro Jr. posee una voz cálida, un estilo propio, podríamos decir que es una mezcla que puede ir desde lo dulce hasta lo fuerte, pero lo más importante es que se te graba en los oídos y se te queda en el corazón. Mario Alberto Sánchez, experto en la industria musical que ha desarrollado a varias de las grandes estrellas del regional mexicano, vio en este joven a un talento innato: “Ramiro tiene estrella y mucha calidad, te engancha al escucharlo y le veo un futuro brillante. Hemos desarrollado un trabajo meticuloso durante un año para ofrecer un buen disco y que sea un sólido arranque”.

Mario Alberto Sánchez (Los Yonic´s, Guardianes del Amor, Julio Preciado, Bronco) funge como productor y director del disco “A LA MEDIDA”, pero también como guía general para la carrera como solista de Ramiro, ya que al haber desarrollado a otras figuras por varios años en discográficas internacionales, posee la sensibilidad y experiencia para saber que volará muy alto. Los artistas que participan en los duetos colaboraron gustosos por el talento que también ven en Ramiro Delgado Jr., pero además por la seguridad de que cuenta con un buen equipo en cuanto a calidad de grabación, músicos, composiciones, arreglos y producción.

Respecto al primer sencillo igualmente titulado “A LA MEDIDA”, un dueto con Julio Preciado, con sencillez y humildad Ramiro comentó: “Julio es la gran voz de la banda, para mí es una enorme responsabilidad presentar este tema a su lado, pero a la vez me siento muy agradecido y contento por haberlo logrado; lo hice con mucho respeto a su trayectoria y le imprimí todo lo que traigo en mi pecho, fue una manera de demostrarme a mí mismo que tomé la decisión correcta al emprender este camino en solitario”.

“Todas las canciones del álbum me llegan al corazón y todo lo he hecho con dedicación; sé que es una gran responsabilidad estar al frente y solo, pero este es mi sueño y lucharé por él. Las canciones que poco a poco iremos lanzando son una mezcla de mariachi, banda, norteño e incluso hay algunos toques de ritmos modernos, pienso que esta propuesta le gustará a las nuevas generaciones”.

“Le dedico este disco a mis pequeños hijos, a mi familia y por supuesto al público, ya que no tienes con que pagar el que la gente te vaya a ver a un show, que coreen tus canciones, que te aplaudan… eso es una bendición, tiene un valor incalculable”.

Desde muy joven y hasta hace poco tiempo, Ramiro Delgado Jr. estuvo constantemente de gira y pisando todo tipo de escenarios, trabajó en muchos países del continente y adquirió experiencia, solidez y visión para desarrollar su propio proyecto. Por la seriedad y disciplina con la que ha tomado las riendas de su carrera, pero también por sus cualidades artísticas, estamos seguros que muy pronto volverá a recorrer el mundo… durante muchos años luchó para llegar a este punto; hoy inicia una nueva historia y afortunadamente “a la medida”.

