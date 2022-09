¡Por amor! Esta es la actriz por la que Andrés García arriesgó todo

Andrés García ha sido uno de los hombres más cotizados durante la época de los 70′s, justo en el momento que inicia su carrera artística, a sus 25 años de edad. Considerado como un sex simbol en ese momento, no es de extrañar que el actor tuviera varios matrimonios que por diferentes motivos, terminaron.

Sin embargo, hubo una de esas mujeres que robó definitivamente el corazón de García, se trata de la modelo Carmen Campuzano, con quien realmente conoció el amor, una teoría que él mismo confirmó durante el programa matutino de televisa ‘Hoy’, donde indicó que, “Carmen fue un gran amor, efectivamente. Así es. Fue un amor muy intenso, muy pasional, muy interesante. Fue uno de los grandes amores de mi vida”.

Asimismo, el mexicano dijo que no recuerda nada malo durante su noviazgo, por lo que prefiere tener presente los buenos momentos que vivieron juntos. “No hay que conservar malos recuerdos. Hay que conservar los buenos. No todo es bueno en las relaciones humanas, entonces yo recuerdo lo bueno y lo malo lo hago a un lado”.

Esto es lo que opina Carmen Campuzano de Andrés García

Hace varios años atrás, la modelo Carmen Campuzano ofreció una entrevista al programa ‘De primera mano’, en donde prefirió omitir el tema con respecto al actor de ‘El privilegio de amar’.

“Yo tengo a mi compañero de vida y no doy explicaciones de otras personas porque mi compañero de vida merece un respeto y su lugar, y yo les agradezco que no me pregunten por otras terceras personas que no tienen nada que hacer ya”, explicó.

No obstante, en el año 2018 le confesó a Gustavo Adolfo Infante que sin duda el amor que hubo entre ambos fue de manera inmediata.

“Fue flechazo a primera vista. Fíjate que sí (me enamoró). Es un hombre que, en su momento, fue muy importante en mi vida”.