Dua Lipa: así fue su debut en Twitter Space desde México

Dua Lipa finaliza este 23 de septiembre Future Nostalgia Tour por México, con un concierto en Monterrey. Previo al show, la cantante británica decidió participar en su primer Twitter Space, donde respondió algunas preguntas y habló del momento que vive; incluso envió un mensaje especial por la protestas en Irán.

La también modelo, quien recién se presentó en el Foro Sol, de la Ciudad de México, demuestra que no solo domina los escenarios, sino también los formatos digitales, al tener una presencia en vivo por el nuevo espacio en Twitter, en el que aprovechó para hablar la segunda temporada de su podcast Dua Lipa: At Your Service.

“Solo quiero saludar a todos. De hecho, estoy hablando desde Monterrey, México, en este momento. Tengo un show aquí esta noche. No sé si alguien que esté escuchando estará allí. Pero si es así, estoy muy, muy emocionado. Es mi último show en la gira por América Latina, así que estoy deseando que llegue”, compartió Dua Lipa este viernes.

La cantante recordó que también es el día del lanzamiento de la segunda temporada de su podcast, el cual ha estado grabando y trabajando durante los últimos meses.

“Asegúrense de suscribirse, porque el estreno de hoy (viernes) presenta a la incomparable Monica Lewinsky, y realmente lo es. Es una conversación increíble y estoy muy, muy emocionada porque ella es tan brillante. Así que sí, dale un vistazo y compártelo con tus amigos”.

“Estoy constantemente aprendiendo, evolucionando, practicando y descubriendo nuevas formas de comunicarme y ya me siento mucho más segura”. — Dua Lipa

“Vimos que compraste unos libros en Buenos Aires. ¿Qué libros compraste? ¿Puedes compartirlo con nosotros?, fue de las primera preguntas.

“Compré un par de libros, en Buenos Aires, en esta linda, linda librería que fue un local de música que luego se convirtió en un pozo, en realidad era como un teatro y se convirtió en una librería, es la librería más hermosa que he visto. Es tan, tan impresionante. Acabo de empezar a aprender español gracias a mi profesora de yoga Annie”, agregó.

La popular artista compartió sobre el gusto de explorar las ciudades que visita.

“Una cosa que realmente lamento es que no tuve tanto tiempo en Bogotá (Colombia) para explorar. Llegamos un poco tarde. Hubo algunas cosas logísticas que necesitábamos resolver y no tuve la oportunidad de explorar realmente. Así que tengo muchas ganas de volver y hacer eso. Y sí, por supuesto que hay, ya sabes, trato de hacer todo lo que puedo, pero hay algunos días en los que sabes que necesito algo así. Siempre hago un esfuerzo por ir y ver algo que nunca he visto.”.

Reveló cuáles son sus prioridades antes de un show, “cuido mi cuerpo, mi voz, y así yo. A veces simplemente paso el día descansando. Tomo un baño caliente y no hago nada”.

Dua Lipa y las mujeres en Irán

La cantante decidió terminar su participación en Twitter Space con un mensaje especial.

“Me gustaría terminar hoy hablando de las protestas en Irán, porque hemos recibido muchos mensajes sobre la trágica muerte de Mahsa Amini de 22 años, quien estaba bajo custodia policial en el momento de su muerte por supuestamente violando la ley de hiyab de Irán. Las imágenes de mujeres protestando en las calles cortándose el cabello y quemando los hiyabs ha sido una de las cosas más poderosas e inspiradoras que he visto durante muchos años”.

Dua Lipa siempre alza la voz contra el racismo y los derechos de las mujeres, “una de mis grandes pasiones son los derechos de la mujer, que tratamos de reflejar en el podcast. Y es increíble ver la valentía de estas mujeres y de los hombres que las apoyan, quienes alzan la voz con un gran, gran riesgo personal. Sé que es difícil acceder a Internet en Irán en este momento, pero para cualquier oyente en Irán o de Irán, vemos. Tu lucha nos recuerda a todos que la libertad siempre debe ser luchada y nunca debe darse por sentada”.

“Ha sido un placer poder conversar con ustedes hoy y espero poder verlos a todos pronto y enviarles mucho amor. Mucho, mucho amor por todos”. — Dua Lipa

