Zetak y el imparable el éxito de artistas y canciones en vasco

Dos lenguas, una canción. Zoriontasuna (La vida es de verdad) irrumpe en las listas con una propuesta novedosa que dará de qué hablar este otoño. Bailar, cantar, verbenas, vacaciones, los días se hacen más cortos pero la sensación del verano permanece y las ganas de seguir disfrutándolo no decaen. De esto y mucho más hablan Pello Reparaz y Li Saumet en su nuevo single, una oda a la felicidad y, por qué no, a la vida en general.

Entrelazando el euskera y el castellano , las dos lenguas que ambos artistas emplean como elemento artístico y característico de su música, Zoriontasuna (La vida es de verdad) es un dembow al más puro estilo Zetak, caracterizado por xilófonos sintéticos, txalaparta, guitarra y las voces de sus intérpretes: Pello Reparaz y Liliana Saumet. Cálido, acogedor y a la vez energizante, Zoriontasuna (La vida es de verdad) derrocha buena vibra y ganas de vivir y de traspasar fronteras, tanto sonoras como geográficas, convirtiéndose en la colaboración más potente de un artista euskaldún que canta exclusivamente en euskera con un grupo del nivel de Bomba Estéreo —quienes recientemente han participado en el nuevo álbum de Bad Bunny con su éxito mundial Ojitos Lindos—.

(Cantar en vasco) “Es relativamente complicado porque al principio sí que es verdad que la gente te dice que quizás es cerrarse demasiado las puertas, cantar en una lengua que sólo hablan alrededor de 700 mil personas. Y luego con el tiempo vas viendo que al final, en un mundo cada vez más y más globalizado, tiene más sentido buscar factores diferenciadores” — Pello Reparaz

El videoclip, grabado en la Ciudad de México con Liliana Saumet y Pello Reparaz como protagonistas, traslada al espectador a un mundo onírico en el que dos personas apenas sin conocerse llegan a intimar en dos mundos paralelos unidos entre sí. Mientras que el primer mundo se representa con acciones cotidianas como un paseo por el mercado, en el segundo se materializan sus deseos e intenciones. Una quimera bajo la dirección artística y creativa por Fana Adjani y la directora de arte, Orly Anan, habituales colaboradoras de Bomba Estéreo. Alegría, deseo, amor, vida, memoria, atrevimiento y mucho más engloban esta pieza artística con México como testigo de esa pasión por vivir que relata la canción.

“Sensual y sexual. Es un elemento que viene con Zetak desde el comienzo y creo que es interesante. Hicimos el vídeo en México y se he hecho un trabajo estupendo”. — Pello Reparaz

En octubre de 2021 los dos artistas se unieron en Bilbao para presentar la primera edición de BIME Bogotá. Fue en la capital vizcaína donde se fraguó la canción que hoy se presenta. “La voz de Liliana Saumet se grabó en mi habitación de hotel en Bilbao, aprovechando la visita de Bomba Estéreo al congreso profesional BIME PRO”, comenta Pello Reparaz. Si BIME fue testigo de esa primera creación también lo fue de su primera actuación conjunta en el marco del mismo festival pero en su edición de Bogotá. La vibra positiva y cálida de la canción se traspasó a todos los presentes siendo uno de los conciertos más especiales del evento.

Zetak se encuentra en fase de experimentación. Tras su último disco conceptual Zeinen Ederra Izango Den (2020) y antes de adentrarse en un nuevo reto discográfico, da rienda suelta a su creatividad creando música no encapsulada por un concepto cerrado, si no fluyendo entre singles e ideas diferentes. Y no deja de sorprender, ya sea por organizar un festival de música inspirado en su último álbum, el ZEID fest; por presentar canciones como su exitoso último single, Itzulera, donde ya asentaba su afán por mezclar estilos musicales y traspasar los límites geográficos; o por su paso por Colombia, en el que finalmente actúo hasta en cinco ocasiones siendo una de ellas a las puertas del histórico teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. Explorando nuevas sonoridades y abriendo su música al mundo entero, sin importar las fronteras, Zetak continúa creando y sorprendiendo a partes iguales.

Euskera y la nueva ola musical

La propuesta de Zetak se suma a un movimiento musical que está creciendo en el País Vasco. En cadenas de radio como Gaztea, este verano se han posicionado varios temas en euskera en las listas de éxito del norte de España. Una muestra han sido Mamuak eta Izozkiak, de Benizze, o Suzko Erroberak, de Bulego.

Con estos temas, se constata que la música en euskera está sabiendo actualizarse y creciendo en el gusto de los vascos, dejando atrás únicamente los sonidos más tradicionales.