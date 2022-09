Emilio Osorio estaría saliendo con conductora de Venga La Alegría tras rompimiento con Karol Sevilla

Días atrás, Emilio Osorio y Karol Sevilla dieron a conocer que habían puesto fin a su relación tras poco más de un año, “Acabamos de cortar pero bueno son etapas de la vida estamos contentos, quedamos como amigos y nos queremos mucho, cada uno tiene sus proyectos y somos muy jóvenes y es lo mejor para los dos”, dijo la actriz que saltó a la fama gracias a la serie ‘Soy Luna’ de Disney.

En el caso de Emilio Marcos, mencionó que Karol Sevilla es una persona muy especial para el y lo seguirá siendo para toda la vida, “A mis 19 hacerme un drama de cortar no es mi estilo, Karol es una dama, una persona respetuosa y admirable, somos compañeros del alma”.

Tras la noticia, varios medios de comunicación revelaron que el cantautor estaría saliendo con alguien más y los conductores de ' Venga La Alegría: Fin de Semana’ señalaron que podría tratarse de una de sus conductoras.

Fue la conductora Gaby Ramírez quien comentó lo siguiente, “Alana fue a su concierto el viernes y después se fueron a cenar y hoy domingo, van a ir al cine”, a lo que Alana Lliteras respondió “Literal solo hay amistad, yo ya había hablado con el desde hace como un año pero literal porque él me mandó un mensaje”, dijo la exparticipante de Master Chef Junior.

Y señaló, “Emilio me dijo que era mi fan y me felicitó por mi trabajo y empezamos a hablar pero como amigos, no hay nada, somos amigos, es una increíble amistad, vivimos situaciones similares al mismo tiempo por eso volvimos a hablar”. Por su parte, el conductor Rafa Serdán agregó que si ambos están solteros todo puede pasar.

