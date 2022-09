La increíble transformación de Aron Piper tras su salida de Élite

Arón Piper es un actor alemán - español que ha alcanzado la fama gracias a diversos papeles que ha realizado, el primero de estos fue en el 2011 a sus 14 años en la película ‘Maktub’. Sin embargo, las producciones más populares en las que ha participado son ‘Quince años y un día’ estrenada en el 2013 y la serie de Netflix ‘Elite’ con la que se dio a conocer cuando interpretó a ‘Ander’, en el 2018.

Su vida

Arón Julio Manuel Pipier Barber es su nombre completo, nació en Berlín, Alemania el 29 de marzo de 1997, pero cuando tenía 5 años de edad se mudó junto a su familia a España, por este motivo cuenta con ambas nacionalidades.

El joven de 25 años, demostró desde muy pequeños talento para la actuación y para el canto, y al igual que sus compañeros de ‘Elite’, se involucró en el mundo artístico realizando algunos casting, iniciando a sus 14 años en la comedia romántica ‘Maktub’.

Y aunque pensó en abandonar el camino de la actuación, ya que según explicó durante una entrevista, en ese momento de su vida solía fumar mucho y además se encontraba rodeado de personas que no le ayudaban a ir por el buen camino.

No obstante, siempre contó con el apoyo de su familia y continuó en el mundo del espectáculo, realizando un recorrido por diversos largometrajes y cortometrajes antes de llegar a ‘Élite’ (2018), algunas de estas fueron: ‘Maktub’ (2011), ‘Fracaso escolar’ (2012), ‘Only When I Have Nothing to Eat’ (2012), ‘15 años y un día’ (2013), ‘La corona partida’ (2016), ‘Centro médico’ (2016 – 2017) y ‘Un minuto’ (2018).

Dos años más tarde de haber interpretado a ‘Ander Muñoz’, Piper decidió dejar de participar en la serie de la gran ‘N’ para dedicarse a otros proyectos como la música y otras producciones cinematográficas que tenía pendientes.

El cambio de Arón Piper luego de Elite