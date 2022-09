Faltan menos de dos meses para llegar a la premiación de lo mejor de la música latina. Las nominaciones ya fueron desveladas y la Academia Latina de la Grabación alista los últimos detalles para el gran evento en Las Vegas, Nevada. Por ello, hablamos con Manuel Abud, CEO de la Academia, quien detalló todo lo que viene respecto a la 23a entrega de los Latin Grammy.

“Los Latin Grammy premian la excelencia, no la popularidad”: Manuel Abud

¿Cuál es el proceso que lleva la Academia?

— Bueno, mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que hay un periodo de legibilidad, que va del primero de junio al 31 de mayo. Entonces, es el producto que está elegible en ese periodo el que entra en el proceso de este año. Lo segundo es que hay diferentes etapas del proceso; lo primero es inscribir el producto, este año recibimos 18 mil productos. Entonces esos 18 mil productos se clasifican para estar seguros de que quedan en la categoría que le corresponde y no es la que prefiere el artista, el mánager o la disquera. Nuestros miembros, a través de comités, clasifican este producto y entonces, de esa manera, sale la primera lista de la cual se hace la primera ronda de votación. Esa primera ronda termina y de esa primera ronda de votación salen estas nominaciones que anunciamos antier; con estas nominaciones se hace la siguiente lista, se vuelve a mandar a los miembros, se vota y el 17 de noviembre se abren esas envolturas donde dicen “el Latin Grammy va a...”, y ahí la magia.

Muchas veces no quedan los artistas mainstream. ¿Cuál es la importancia de premiar a todas estas categorías?

— Es que la música latina no es monolítica. La música latina es extraordinariamente diversa, tenemos 53 categorías y para nosotros la categoría 4, la 7 y las 53 son igualmente importantes, no es una competencia, es una celebración, es una celebración a la excelencia.

¿Cómo ha afrontado la Academia este proceso de digitalización? Ya no podemos decir que es algo nuevo, es una digitalización en la que las redes sociales juegan un patrón muy importante.

— Mira, la digitalización para nosotros ha sido —la verdad— facilitadora del proceso porque hoy en día, para las listas de votación, no hay que mandar producto físico que los miembros tengan que escuchar. Ahora recibes nuestras listas de votaciones que tienen un botoncito al lado, le picas y puedes oír el producto antes de votarlo. Entonces, hemos utilizado la tecnología a nuestro favor.

Latin Grammy no es una premiación o una lista de popularidad, va más allá, ¿cierto?

— Claro, en primer lugar, es una progresión entre músicos, entre colegas. La Academia es una asociación gremial, es un órgano colegiado de los profesionales de la música y son ellos quienes después de analizar el producto inscrito deciden, en su opinión, quiénes son merecedores a la excelencia musical y esa es la votación, es una votación a la excelencia, no a la popularidad o al éxito comercial.

¿Y qué me puede decir de las polémicas? Sobre todo con los artistas urbanos.

— Bueno, mira, cuando hay 18 mil productos inscritos y solo 300 quedan nominados siempre va a haber quien no está contento con no haber quedado en esa lista. Mi responsabilidad —y la responsabilidad de la Academia— es que nuestra membresía sea representativa de la comunidad a la que servimos y alentarlos a que se involucren. Entonces, cuando recibimos críticas nosotros somos muy abiertos; siempre que hay una crítica nos sentamos para ver cómo podemos mejorar, porque si alguien se está quejando —salvo que no quedó nominado y debió quedar quedado nominado o si una comunidad completa piensa que no está representada propiamente— pues nosotros abrimos las puertas y nos sentamos con ellos a ver cómo ayudar a que estén propiamente representados.

Además, la Academia tiene en cuenta que la música está viva y evoluciona.

— Claro, nuestro trabajo es, precisamente, apoyar esa evolución, celebrarlos a todos por igual y nosotros no ganamos nada con que una esté o la otra no, para nosotros lo importante es que todos se sientan representados y que se sientan festejados por ellos mismos.

Este año tenemos como persona del año a Marco Antonio Solís. Para muchos hay una brecha generacional tremenda. ¿Cuál es el motivo de elegir a esas personalidades que pareciera que ya se están perdiendo?

— Mira, la persona del año es una celebración de la Academia donde reconocemos a un personaje, a una leyenda. No solo es un ícono musical, sino además es su trayectoria de vida. En el caso de Marco Antonio, ha sido inspiración de generaciones y lo ves en diferentes generaciones; sigue inspirando, ha escrito para gran cantidad de diferentes artistas y es por eso que nuestro Consejo Directivo escogió a Marco Antonio como persona del año.

¿Cómo califica la Academia la evolución de las colaboraciones entre músicos?

— Bueno, a nosotros nos encanta. Tú recordarás en los inicios. Latin Grammy y Grammy siempre se han reconocido por tener estos momentos Latin Grammy, momentos Grammy, donde tenemos colaboraciones que no se esperan. Entonces, nosotros festejamos y aplaudimos las colaboraciones entre artistas, precisamente porque de esa manera se vuelve mucho más diverso e incluyente nuestro ecosistema.

PREGUNTAS CLAVE

¿Qué vamos a esperar este año en la ceremonia? — Una gran fiesta porque ahora sí que hay de todo y para todos los gustos, ha habido una congruencia y una consistencia entre lo que los miembros han definido como excelencia musical y lo que se está dando como un fenómeno comercial o un fenómeno popular, así que estamos muy entusiasmados para esta celebración.

¿Qué países destacan en la música latina?

— A mí nunca me gustará definir o mencionar a uno sobre el otro; creo que todos tienen mucho de qué sentirse orgullosos. Ha habido muchas contribuciones de todas partes de la región, así que eso se los dejo a ustedes.