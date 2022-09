La cantante británica Dua Lipa, ofreció dos conciertos en tierras mexicanas como parte de la gira ‘Future Nostalgia Tour’, sin embargo, durante su primera presentación llevada a cabo en el Foro Sol de la CDMX, optó por patear un peluche de Dr. Simi que fue arrojado al escenario, lo que ocasionó la furia de varios asistentes e internautas.

Dua Lipa se disculpa con Dr. Simi tras patearlo en su concierto. / Foto: Getty Images (Jason Koenrer/Getty Images for Permanent Press)

Cabe recalcar, que durante los últimos meses, recibir un muñeco de Doctor Simi se ha vuelto un honor para los artistas ya que los fans mexicanos lo obsequian como forma de reconocimiento o galardón y se ha concebido como un estandarte por lo que rechazarlo se considera una falta de respeto.

Dua Lipa se disculpa con Dr. Simi tras patearlo en su concierto. / Foto: Getty Images (Jason Koenrer/Getty Images)

Tal fue el caso de la intérprete de ‘New Rules’, quien en su concierto en el Foro Sol de la CDMX, llevado a cabo el pasado miércoles 21 de septiembre, mientras se encontraba presentando el tema ‘Be the One’, se encontró con un peluche de Dr. Simi, mismo que obstruía su paso, por lo que decidió patearlo.

Dua Lipa se disculpa con Dr. Simi tras patearlo en su concierto

Sin embargo, tan solo un par de días más tarde, durante su concierto en Monterrey, Dua Lipa se redimió y mientras cantaba el sencillo ‘We’re Good’ un peluche de Dr. Simi voló al escenario y la cantante tomó el muñeco, sonrió y le comenzó a cantar, para posteriormente darle un guiño y lanzarlo de regreso a los asistentes.

Y tan solo un par de horas más tarde explicó la verdadera razón por la cual no lo tomó la primera vez, “Hahaa, usualmente cuando cosas son lanzadas al escenario pueden ser un riesgo para mi seguridad y la de los bailarines, pero esta vez la sincronía fue perfecta. Estamos bien Mr. Simi”, escribió en sus historias de Instagram.

Dua Lipa se disculpa con Dr. Simi tras patearlo en su concierto. / Foto: Instagram

Lo más visto en Publimetro TV: