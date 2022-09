Estas son las películas donde participó Andrés García

Andrés García sin duda ha sido uno de los actores que representa el mundo del espectáculo mexicano, siendo considerado uno de los galanes de los años 70′s cuando justamente empezó a despegar su carrera artística e inmediatamente alcanzó el éxito tanto en la pantalla chica, como en la pantalla grande, todo esto gracias a su talento y encanto masculino.

A sus 25 años inició una carrera llena de logros y mujeres, con papeles en el mundo del cine y televisión que lo han mantenido en los recuerdos de toda Latinoamérica, tanto así que aún luego de 15 años alejando de la actuación, muchos de sus fanáticos continúan siguiendo su cuenta de YouTube para observar las anécdotas que tiene para ofrecer en sus 82 años de vida.

Por este motivo, esta vez también te traeremos un recorrido de algunas películas en las que Andrés García resaltó con sus personajes.

Pedro Navajas

Una película de 1984 que se basa en la canción homónima de Rubén Blades y relata la historia de un hombre que se encarga de cuidar a las mujeres callejeras, con el objetivo de ganarse dinero con este negocio, pero tanto sus enemigos como la policía le mantienen puesto el ojo. En esta producción, el personaje principal es interpretado por Andrés García.

Las Modelos de Desnudos

Relata la historia de una modelo que posa desnuda para pintores, la misma se casa con uno de ellos, pero al quedar sin empleo, el artista ahora es obligado para posar sin ropa a escondidas de su mujer.

Carlos el Terrorista

Protagonizado por Andrés García, relata la historia de un terrorista internacional que es engañado por la corporación a la que sirve, por lo que ahora tendrá que buscar proteger a su familia a como dé lugar.

Tintorera

Mientras algunos se divierten en lo que parece ser un paraíso, algunos sucesos que se presentan convierten la isla en un escenario muy diferente, pues los personajes deben enfrentarse a un temible tiburón y un tigre Galápago, lo que impide que estén a salvo tanto en la tierra, como en el mar.

Otras producciones en las que ha participado Andrés García

- La última noche

- The Right To Love

- Demon Hunter

- Day of the Assassin

- Encounters in the Deep

- Manaos

- Cuchillo

- Bermudas: La cueva de los tiburones

- Terror Storm

- El triángulo diabólico de las Bermudas

- El principio

- Súper Colt 38

- Serenata Macabra