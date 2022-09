Hace unos días, Kimberly Loaiza se hizo tendencia luego de que se rumorara en algunos sitios Web que ella se habría comparado con Selena Quintanilla, lo que para muchos fue una falta de respeto.

“Soy una de las mejores artistas actualmente, puedo decir que soy como la Selena Quintanilla de esta generación o incluso mucho mejor”, fueron las supuestas declaraciones de la influencer que generó una serie de críticas por parte de internautas en las redes sociales.

Por este motivo, la esposa de Juan de Dios Pantoja prefirió darle fin a estos comentarios a través de su cuenta oficial en Facebook, asegurando que ella en ningún momento hizo ese tipo de comentarios y criticando la manera en que sacan una información sin siquiera tener pruebas.

“Como existe gente mala en este mundo, Jamás dije eso, son puros inventos que hace la gente para ensuciar mi nombre”. Desgraciadamente existe gente que si lo cree, a pesar de que no existen pruebas”, aclaró a sus fans, en una publicación que tiene diversos tipos de reacciones, porque a pesar de que algunos siguieron criticándola, otros sí salieron en su defensa.

Kimberly Loaiza desmiente haberse comparado con Selena Quintanilla y Ana Martín la defiende Captura de Facebook

Uno de estos usuarios fue la actriz Ana Marín quien refutó la acción de algunos medios al no publicar una noticia verídica, exhortando al publicó además a que no se dejen “engañar” con algunas informaciones.

“En este medio artístico siempre hay medios de comunicación que inventan o recrean cosas que uno como artista no ha dicho eso siempre suele pasarnos, en este caso no hay pruebas con respecto al texto no se dejen engañar de notas que no son ciertas. Deberían de ser un poco más profesionales”, escribió, lo que dio pie a que muchos también hicieran lo mismo.

“Yo la sigo y para nada diría esas palabras si lo que tiene es que es muy sencilla y humilde en su forma de ser”.

“Sabemos que tienes un buen corazón y eres incapaz de hacer eso, las linduras estamos contigo Kim”.

“No hagas caso Kim, tu brillas con luz propia y estás logrando grandes cosas y eso a la gente le arde. Y pura gente naca se lo cree”.