¿Bueno o malo? Con el permiso de Dios, sacerdote y monja crean una familia

El amor debe de existir en todos lados. La Iglesia es un espacio que predica las buenas acciones y relaciones hacia el prójimo. Sin embargo ¿Qué tan bueno es una relación sentimental entre un sacerdote y una monja?

Mercedes Tarragona era una mujer, de 22 años, entregada a Dios. La hermana, de la congregación Mercedarias del Niño Jesús, conoció al cura Daniel Genovesi, de 26 años, en una iglesia de Argentina.

“Lo que pasó es que yo vivía en una cajita y yo estaba bien. Pero cuando conocí a Daniel, me abrió ventanas. Y había mucha luz y cosas hermosas afuera del templo”, relató Mercedes en entrevista al medio local Extra.

Daniel explicó que siempre disfrutó de sus deberes como hijo de Dios. Nunca pensó que dejaría su oficio y menos para crear una familia junto a una monja: “Nunca me había enamorado. Ni siquiera había tenido novia antes ”, aseguró el hombre.

Después de un tiempo, ambos decidieron renunciar a sus votos con Dios para seguir sus corazonadas y comenzar con una vida civil que les permitiera amarse sin ninguna restricción.

“Me di cuenta que no quería una vida sin ella. Entonces fue simplemente tomar la decisión de emprender un camino juntos, y fue rápido”, contó Daniel al medio antes citado. No todo fue color de rosas, lamentablemente la pareja tuvo que aprender muchas cosas que antes no solían tener en mente. Además, tuvieron que lidiar con la muerte de un ser querido: “A los pocos meses de estar juntos me quedé embarazada, y perdimos a ese hijo, nació y murió a las dos horas”, expresó Mercedes.

La monja finalizó que tuvieron que aprender muchas cosas como esposos. Desde cómo trabajar, hasta tener una vida sexual y emocional saludable. La historia emocionó a millones de usuarios quienes colocaron diversos mensajes de apoyo en pro del amor que nació entre los dos hijos del señor.

