Juan Osorio lanza indirecta contra Belinda

Juan Osorio entró de nueva cuenta en la polémica, al hacer comentarios sobre las parejas que se hacen tatuajes, como es el caso de Christian Nodal y Lupillo Rivera; además, el productor mexicano hizo una comparación entre Belinda y su actual novia, Eva Daniela.

“Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera”, comentó frente la prensa, cuando se le cuestionó sobre los tatuajes.

Además, se le preguntó si haría lo mismo que Christian Nodal o Lupillo Rivera que tras su rompimiento borraron los tatuajes, cuando terminaron con Belinda.

“Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Me tatué porque estábamos en una comida, y de repente se acercó un tatuador a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice ‘¿tú no tienes un tatuaje?’, y le digo ‘no’, entonces me dijo ' te regalo uno’. Le digo, ‘no eso duele mucho’”, dijo el productor, quien se marcó en su piel la letra “D (Daniela)” .

Con sus comentarios, Osorio dio a entender que la popular cantante y actriz era una mujer interesada, nada que ver con su novia.

Dicha acción fue muy criticada debido a que entre el productor y la actriz hay una diferencia de edad de 38 años y muchos consideran que dicha relación podría no tener futuro.

¿Cuántos años tienen Juan Osorio y Eva Daniela?

Juan Osorio tiene 65 años y Eva Daniela, de 27 años. Ellos comenzaron su relación en el 2021, la cual ha sido muy criticada en redes sociales por la diferencia de edades.

