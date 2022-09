Alejandra Guzmán rompe el silencio tras su caída

Alejandra Guzmán compartió cómo se encuentra tras la caída que tuvo en el escenario, que se debió a un problema en su cadera. Algunos medios señala que se zafó la cadera y espera poder regresar a México.

“Rockeros! Gracias por sus mensajes! No se preocupen les dejo acá una aclaración de lo que sucedió anoche en el Kennedy Center”, escribió este miércoles la intérprete de La plaga.

Recordemos que la cantante tiene una prótesis de titanio, por lo que la caída no es grave o la pone en peligro.

“Alejandra Guzmán está estable y bien después de caerse durante su actuación en el evento de la Hispanic Heritage Foundation en celebración del 35 aniversario del mes de la Herencia Hispana en The John F. Kennedy Center for the Performing Arts”, señaló el comunicado oficial.

¿Cómo fue el accidente de Alejandra Guzmán?

El pasado martes 27 de septiembre la actriz y cantautora mexicana de 54 años de edad, Alejandra Guzmán, ofreció una presentación en el Kennedy Center ubicado en Washington, DC, como parte de la gala de la Herencia Hispana, donde, mientras presentaba el tema Mala Hierba, el segundo de la noche, sufrió una caída por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia; l concierto quedó cancelado.

