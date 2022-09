La inquietante relación de Katy Perry con el “El Caníbal de Milwaukee Jeffrey Dahmer

Katy Perry y su tema Dark Horse están en boca de muchos luego del lanzamiento en Netflix de la serie que narra la historia del asesino serial Jeffrey Dahmer.

“Por más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el criminal convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evitó ser capturado durante tanto tiempo?”, reseña Netflix en su descripción de uno de los asesinos seriales más terroríficos de Estados Unidos.

En la serie, protagonizada por Evan Peters, quien encarna a este asesino serial, también participan Richard Jenkins y Niecy Nash. Fue creada por Ryan Murphy y Ian Brennan.

Evan Peters interpreta a este cruel asesino que en “su juventud, Jeff enfrenta problemas en casa y en la escuela. Años después, su extraño comportamiento conduce a asesinatos que pasan desapercibidos para la policía”, señala Netflix en la introducción del segundo capítulo.

¿Pero qué tiene que ver Katy Perry con un sujeto al que ni siquiera conoció? Pues resulta que lo cita expresamente en una de sus canciones, lo que ahora que la serie sobre Jeffrey Dahmer salió ha sido interpretado como una burla a las víctimas de este criminal.

El video oficial de Dark Horse fue lanzado el 20 de febrero de 2014 y suma más de 3 billones de vistas en Youtube.

La canción fue compuesta por Katy Perry, Max Martin, Juicy J, Łukasz Gottwald, Sarah Hudson y Cirkut.

" Ella te come el corazón como Jeffrey Dahmer (¡whoa!) She eats your heart out like Jeffrey Dahmer (whoa!”, dice parte de la letra de la cuestionada canción que si bien no es nueva se ha puesto en relieve en medio del estreno de la serie sobre el despiadado personaje.

El Monstruo de Milwaukee

Jeffrey Dahmer fue conocido por la policía como El Caníbal de Milwaukee, El Carnicero de Milwaukee o El Monstruo de Milwaukee. Sus crímenes tardaron años en ser resueltos y a la fecha no se sabe si el número de víctimas ha sido mayor a los 17 crímenes de hombres y jóvenes que se le atribuyen.

A Dahmer, quien nació el 21 de mayo de 1960, en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, se le atribuye el asesinato de 17 varones entre 1978 y 1991. Murió el 28 de noviembre de 1994, en Columbia Correctional Institution, Portage, ubicada en la misma ciudad donde nació.

La serie examina los espantosos y horribles crímenes reales de Jeffrey Dahmer y las fallas sistémicas que permitieron que uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos continuará con su ola de asesinatos a plena vista durante más de una década.