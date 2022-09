¡Radiante! Andrea Legarreta da cátedra sobre cómo llevar vestidos casuales

Andrea Legarreta es una de las celebridades más queridas de la farándula nacional, eso ha hecho que siempre esté en el centro del ojo público, por lo que se ha caracterizado en vestir bien en cada ocasión.

Y cómo cada mañana aparece en nuestras pantallas gracias al programa “Hoy”, Andrea Legarreta se ha vuelto una experta en usar vestidos casuales, perfectos para cualquier tipo de eventos.

Por ejemplo, hace unos días subió unas fotos donde sale con un hermoso vestido blanco, que tenía una sola manga larga, dejando libre el otro brazo, y con una falda de corte asimétrico y volantes.

El cabello lo llevaba suelto y con ondas, mientras que sus tacones color salmón, resaltaban sus increíbles pantorrillas. Como accesorios solo llevó unas pulseras plateadas y unos anillos en el brazo sin mangas.

Otro buen ejemplo de que Andrea Legarreta sabe cómo llevar vestidos casuales, es este satinado en color amarillo, cuyo elegante diseño con ambas mangas largas, tenía un buen escote que le confirió sensualidad al atuendo.

En esta ocasión lo acompañó con unos elegantes tacones negro brillantes, además el vestido tenía unas hombreras que le daban una increíble silueta a la conductora.

No llevó ningún otro accesorio, pues no le hizo falta, el vestido era lo suficientemente llamativo para no necesitar de alguno, además, la falda era lo suficientemente corta como para permitir que luciera sus hermosas piernas, pero no tanto para resultar vulgar.

El cabello también lo llevaba suelto y con ondas, cuyos reflejos rubios resaltaban más por el tono de su outfit. Y si maquillaje era muy natural y nada excesivo.