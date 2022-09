¡Se salvó! Hombre celebra divorcio con banda afuera del Registro Civil

“¡El amor no es para toda la vida!”, es una de las frases más usadas después de terminar una relación. Este proceso suele ser muy complicada para muchas personas, sin embargo, un hombre se viralizó por iniciar una nueva etapa como soltero de una manera muy original y única.

El esposo decidió acudir al Registro Civil de Acuña, Coahuila, con una banda para finalizar el matrimonio que tenía con la que alguna vez fue la mujer de su vida. Los músicos se encargaron de amenizar el momento y dejarle un sabor menos amargo al dolido. En dos minutos, el hombre escuchó la canción “Cabrón y Vago”, del grupo El Fantasma & Los Dos Carnales.

Después de un buen rato, el marido ingresó para ponerle punto final a la relación, que si ya no era lo mismo fue la mejor decisión. El suceso se viralizó en la red social, donde consiguió más de un millón de reproducciones, en la misma más de 13 mil personas colocaron alguna reacción al divorcio.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son: “Yo conocí a uno que hasta una fiesta hizo la llamo divorcio fest y ya en la borrachera lloraba por la ex esposa y gritaba es que todaviaaaaa la amooooo”, o “Si el matrimonio no funcionó es válido festejar, pero nomás no se lamenten hombre o mujer la soledad es muy fea y más cuando se llega a viejo pero también llegar a viejos con alguien k no amas es lo peor así k cuál sea el caso solo ellos sabrían jejej”.

Lo más visto en Publimetro TV: