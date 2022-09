El nombre de André Marín en los últimos días ha estado recorriendo el internet debido a que hace un par de años apareció nuevamente con un aspecto que preocupó a sus fans, ya que se veía más delgado de lo común, por lo que hasta ahora dio a conocer el verdadero motivo.

“Sí estuve en el hospital y sí es un infierno. No sabes cómo te puede llegar”, inicio diciendo Marín durante una entrevista con Javier Alarcon, explicando además que tenía una infección ocasionada por la bacteria Clostridium Difficile que provoca daños gastrointestinales severos.

“Es una infección en el estómago que, si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. No sabes cómo te puede llegar, porque me platicaban mis médicos que incluso la puedes tomar en los hielos de un restaurante y te hace pedazos el estómago. No es una simple infección, lo que me pasó fue mucho más fuerte”, aseguró.

André Marín (ESPECIAL)

¿Quién es André Marín?

Es un reconocido periodista mexicano que se ha especializado en el ámbito deportivo, y es que desde pequeño se involucró en la carrera, pues a sus 14 años empezó a trabajar como asistente de producción en Imevisión, descubriendo de esta manera cual sería el camino a tomar a partir de ese momento.

Con el paso de los años y tras la venta de Imevisió, nace Tv Azteca, colaborando de igual manera en esta cadena televisiva, pero esta vez como corresponsal de cancha y comentarista de partidos, primero de la selección mexicana, ganando así la experiencia necesaria para seguir creciendo de manera profesional hasta llega a Fox Sports como conductor de ‘La última palabra’ y Fox Sports Radio.

Asimismo, participó en el programa DeporTv, en donde compartió con otras figuras reconocidas como José Ramón Fernández, David Faitelson, entre otros.