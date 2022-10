“Mi creatividad se vio reflejada en los platillos”, Lambda García se corona ganador en Top Chef VIP y revela como fue su experiencia

Tras coronarse como ganador en el reality show de cocina, Top Chef VIP, el actor mexicano Lambda García, en exclusiva, reveló como fue su experiencia durante el programa, “La sensación de haber ganado un programa que fue muy difícil porque fue mucha chamba, estudio, horas de desvelo, estar fuera de tu lugar de origen, y cuando me dijeron que había ganado fui el más feliz del mundo”, dijo Lambda en entrevista.

El mexicano compartió que lo que más le gustó fue la experiencia y los amigos que formó, al igual que las barreras que derribó en torno a la cocina, “También tuve la oportunidad de llegar a otro público, que es un público latino, hispano y que está ávido de que uno haga cosas diferentes para ellos, llegamos con un reality amoroso y lleno de compañerismo”.

Lambda García señaló que se enamoró de la cocina durante su estancia en Top Chef VIP, “En el reality show cuando me eliminan me di cuenta que extrañaba compartir la comida con la gente y mis amigos y me dicen que regrese a un repechaje y me quedo, y todos se sorprenden porque me decían que era el mejor para mi fue un balde de agua fría porque dije ‘Ok todos piensan que soy el mejor, me lo tengo que creer’ y ahí cambié el switch y me la creí y me di cuenta que mi creatividad se podía ver reflejada en los platillos”, dijo.

Asimismo, mencionó que todos los platillos que hizo, reflejaban su personalidad, a la par, agregó que sus platillos favoritos siempre fueron los salados pero cuando llegó al show se dio cuenta que se podían crear combinaciones increíbles entre lo salado y dulce, y cuando era más pequeño le encantaba cocinar hot cakes y pasteles para sus seres queridos, “Darte cuenta de que puedes cocinar y compartir al mismo tiempo y unir y hacer feliz a alguien más por el simple hecho de que está conviviendo, eso es lo que más me gusta de cocinar”.

Con respecto al premio, Lambda reveló que es de los que son precavidas con su dinero, “Voy a analizar muy bien, voy a ver si lo ahorro, lo invierto, abro un negocio, tengo que checar muy bien que haré pero bendito sea Dios, todo está muy tranquilo en mi vida ahora y ya veremos que pasa”.

Por último, el actor compartió que tomará una vacaciones junto a su mamá y hermana, “Les dije ‘Si gano me las llevo de vacaciones’ fue parte del trato y nos vamos a Europa un mes, después me voy a Colombia y tendré varios viajes después de ese”.

