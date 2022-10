“Estamos pasando un muy buen momento”, Humberto Zurita confirma su romance con Stephanie Salas

Días atrás, Sylvia Pasquel, mamá de Stephanie Salas, en un encuentro con la prensa reveló que su hija mantendría una relación con el actor Humberto Zurita, quien sería 16 años mayor que ella, “Esta guapetón, no me han presentado las credenciales pero mira, conozco a Humberto de toda la vida, es un tipazo, si es verdad que andan juntos pues que bonito, entonces hacen una pareja muy bonita”, dijo.

Sylvia Pasquel confirma romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas. / Foto: Instagram

Cabe recalcar, que los rumores comenzaron semanas atrás cuando Humberto Zurita y Stephanie Salas fueron captados juntos arribando al aeropuerto de la CDMX, mientras regresaban de un viaje familiar, además, Camila Valero, hija menor Salas, iba con ellos.

Humberto Zurita confirma su romance con Stephanie Salas. / Foto: Instagram: @zuritahm / @stephaniesalasoficial

Humberto Zurita confirma su romance con Stephanie Salas

Tras la declaración de Pasquel, Humberto Zurita nuevamente fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde fue intervenido por la prensa y por primera vez rompió el silencio y reveló, “No te voy a responder nada personal, no me molesta, lo que me molesta es que se metan en mi vida privada, yo no voy a hablar de mi relación, lo que dijo Sylvia Pasquel son sus palabras, no mías”.

Humberto Zurita confirma su romance con Stephanie Salas. / Foto: Instagram

Sin embargo, un día más tarde durante un adelanto del programa argentino ‘Mamás felices’ conducido por Andrea Chiarello dijo, “Solo te voy a decir que Stephanie y ello estamos pasando un buen rato estamos pasando un muy buen momento”, cabe recalcar que este show será transmitido el próximo tres de octubre por lo que se espera que de a conocer más detalles de su noviazgo con la mamá de Michelle Salas.

Por otro lado, fue en febrero de 2019, cuando Christian Bach, esposa de Humberto Zurita, perdió la vida a causa de una enfermedad, de la cual no se han dado más detalles. Por lo que su relación con Stephanie Salas sería la primera tras la muerte de la actriz argentina.

Humberto Zurita confirma su romance con Stephanie Salas. / Foto: Instagram @zuritahm

Lo más visto en Publimetro TV: