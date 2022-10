Zac Efron está dispuesto a enfrentar los cambios de la edad adulta

Zac Efron estrena la cinta The greatest beer run ever. (Foto: Cortesía Apple TV+.)

El actor Zac Efron (34 años) y el director Peter Farrelly aparecieron frente a la pantalla, un poco serios, pero se fueron relejando conforme hablaron del estreno de The greatest beer run ever, la cinta basada en una historia real, que se estrenó a nivel global el 30 de septiembre.

La adaptación del libro The greatest beer run ever: A memoir of friendship, loyalty and war de Joanna Molloy y John Chickie Donohue se convirtió en un éxito de ventas del New York Times cuando se publicó en 2020 y generó historias de este viaje a través de un amplio espectro de medios y programas de noticias.

Zac Efron estrena la cinta The greatest beer run ever. (Foto: Cortesía Apple TV+.)

¿Qué inquietudes previas generó este proyecto?

— Peter Farrelly: Me involucré gracias a que ví un documental en YouTube hecho por un tipo llamado Andy Muscato, el documental se llamaba: La mejor ida por cervezas de todos los tiempos es un documental de 12 minutos, con Chickie Donohue, quien en 1967 decidió llevar cerveza a sus amigos en Vietnam, en la guerra y lo logró, así que supe de inmediato que tenía que hacerlo.

—Zac Efron: Me envolví en el proyecto la primera vez que leí el guion, nunca olvidaré donde estaba, porque estaba viviendo en Australia en ese momento. Y bueno, es una de esas grandes historias que no puedes creer que te lleguen. El guion estaba muy bien escrito, con emociones muy complejas y humor; además, que trata un tema muy fuerte, así que pensé: “esto tuvo un gran trabajo y Pete va a romperla, realmente quiero hacerlo”.

¿Cómo fue darle vida a Chickie Donohue?

— Zac: Es interesante, el viaje de Chickie estuvo muy bien documentado, hicieron un gran trabajo, aunado a esto, el libro es una buena fuente de información cruda, pero el guion esta muy bien escrito, así que la preparación para mí fue más trabajar en los acentos. Tuve que analizar y entender los escenarios, ponerme en los zapatos de Chickie. Tuve que imaginar cómo se sentiría, realmente eso fue todo lo que tuve que hacer, tuve un aislamiento de dos semanas, previo a ello, para poder realmente adentrarme.

¿Cambió la perspectiva de Chickie al llevarlo a la pantalla?

— Zac: La perspectiva que tenía Chickie a través de la película sí que cambia, en un inicio el está muy frustrado y confundido acerca de los mensajes conflictivos que recibía del movimiento antiguerra, por el hecho de que muchos de sus amigos cercanos, de su mismo barrio, estaban yendo a la guerra por su país, luchando y muriendo para proteger sus creencias. El sentimiento de falta de poder, frustración y confusión con el que inicia su viaje, al final se convierte en una importante lección de vida y las brillantes relaciones entre la gente. Es muy cool, muy inocente, pienso que es fantástico.

“Chickie es puro corazón, así que fue bueno poder representar su vida en cámara. Es muy cool, muy inocente y pienso que es fantástico”. — Zac Efron

¿Cuál fue el mayor reto al filmar?

— Peter: Lo más difícil para mí fueron las escenas de guerra, porque las grabábamos en junglas de Tailandia, a 38ºC, 100% de humedad, con insectos, serpientes, de todo. Llovía constantemente, fue lo más difícil de hacer sin duda, pero lo hizo real. Tuvimos que convertir a los actores en verdaderos soldados, porque por un momento, sintieron el dolor.

¿Se generan expectativas de cómo la reciba la audiencia?

— Zac: Me encantaría que tengan el mismo sentimiento que yo tuve, cuando leí por primera vez el material, fui encantado por la historia y los sentimientos que experimenté fueron geniales, me encantaría que tomen eso.

— Peter: Creo que lo que espero que tomen es, que ahora estamos tan divididos como lo estábamos en 1967 (como país, Estados Unidos) y no tiene que ser de esa manera. Podemos unirnos como aquel entonces lo hicimos para Vietnam, así que hay muchas mentiras ahí afuera hoy en día, si pudiéramos encontrar la verdad y acordar todos lo que es la verdad, creo que eso nos uniría realmente.

¿De qué trata y dónde podemos ver la nueva cinta de Zac Efron?

Historia. Para mostrar su apoyo a sus amigos del vecindario que sirven en Vietnam, Chickie Donohue (Zac Efron) decide hacer algo totalmente escandaloso: viajar solo a la línea de batalla para llevarle a los soldados un pedacito de casa: una lata de cerveza estadounidense. Lo que comenzó como un viaje bien intencionado se convierte rápidamente en la aventura de su vida cuando Chickie se enfrenta a la realidad de esta guerra tan controversial y las reuniones con sus amigos de la infancia lo empujan a las complejidades y responsabilidades de la edad adulta.

