Cirque du Soleil: conoce al colombiano que muestra el poder latino en ‘Kooza’

Jimmy Ibarra se encuentra en su camerino en Canadá, donde hace una pausa en sus ensayos para charlar con Publimetro sobre el regreso del Cirque du Soleil a México, con el espectáculo Kooza. El artista colombiano ha estado con la compañía canadiense desde 2007, donde presenta el acto de la Rueda de la muerte y nos adelantó lo que podrán ver todos los mexicanos.

“Estoy feliz, más siendo latino, de llegar a un país como México a ciudades como Guadalajara y Ciudad de México, para mostrar cómo los latinos también tenemos mucho talento y podemos llegar a los mejores espectáculos del mundo. México nos trae muchos recuerdos, porque tuve la oportunidad de trabajar en el 2005 en México; así que felices de saber que pronto estaremos pisando nuevamente el país, con un espectáculo tan tan grande”, señaló Jimmy Ibarra.

Latinos están presentes en el Cirque du Soleil. (Foto: Cortesía.)

El artista volvió a la vida tras la pandemia, tanto sus compañeros como él, pasaron momentos difíciles al cerrarse las cortinas durante dos años.

“Cuando estuvimos en la pandemia hubo un espectáculo del Cirque du Soleil que se llama 60 minutos, ahí presentaron nuestro acto y mucha gente pues quedó emocionada, pero era algo muy pequeño por streaming; ahora retomamos con fuerza con el show, en vivo y a todo color”.

Según Jimmy, el espectáculo fue creada especialmente para Kooza y como la mayoría de los latinos, es un verdadero fanático del futbol, por eso la pasión la lleva dentro. Artista de circo de tercera generación; su padre y su abuelo actuaron en diferentes circos de América del Sur. Comenzó a trabajar en la rueda de la muerte cuando tenía 14 años y ha estado actuando durante más de 15 años en diferentes países de Europa y América del Sur. Ha sido parte del espectáculo Kooza desde su creación.

“Llevo trabajando con el circo 15 años, en lo que es el acto de la Rueda de la muerte, donde se mezcla la fuerza de gravedad y la adrenalina, siempre he dicho que es como la ruedita de hámsters pero en dimensiones grandes. Hacemos acrobacia por dentro y fuera de estas ruedas, pero estamos hablando a 10 o 11 metros de altura como mínimo, que gira a sus 360°. Nosotros somos dos diablos que salen de las profundidades del mundo, donde entra la persona inocente”, adelantó.

El Cirque du Soleil arrancará el 14 de octubre su corta temporada en Guadalajara, para luego trasladarse a la Ciudad de México. Jimmy narró algunas anécdotas de vida.

“Casi siempre tenemos muy buenas anécdotas, sobre todo de personas que ven más de una vez el show. Nunca voy a olvidar una en Japón, cuando un chico que lo vi 20 veces mínimo, siempre me esperaba fuera del show para que le autografiara algo. Un día le pregunté porqué le gustaba tanto este show y me explicó que cuando él lo veía, durante dos horas y media se olvidaba de sus problemas, cada vez que veía el show soñaba algo diferente, eso le ayudaba mucho a su vida. El acto de la rueda crea mucha adrenalina, entonces al crear adrenalina, ayuda a muchas personas a soltar”, señaló.

Por último, puntualizó que nadie debe perderse Kooza, “es la oportunidad para ver uno de los shows que nunca más van a olvidar en su vida, porque hasta el día de hoy para mí, como artista de Soleil, crea una experiencia única y mágica, que lo guardarás para siempre. Vale la pena ver el show en México, no hay hay que viajar a otros países a verlo, si tienes la oportunidad de verlo en tu país, no lo deberías pensar dos veces; si a alguien no le gusta, te juro que me puede escribir y yo le devuelvo el dinero de su boleto”.

Rueda de la muerte y sus ratos de ocio

Jimmy Ibarra Zapata aparecerá desafiante en el escenario, con un traje rojo, con cuernos diabólicos. Está listo para subirse a la Rueda de la Muerte, que gira el artilugio a velocidades vertiginosas. Es un actor de dos personas que caminan, corren, saltan y juegan dentro y fuera de los anillos metálicos.

“Nosotros mostramos los miedos y riesgos, es decir la parte fuerte de la vida. Nosotros tratamos de expresar al público, en nuestro acto, cómo una persona inocente que entra en el mundo del circo, pues empieza a ver la vida en diferentes facetas”, dijo al hablar de su acto.

El colombiano nos compartió qué música escucha para relejarse y los hace llegar a sus compañeros que vienen de todas partes del mundo.

“Somos muy latinos (risas). Salsa, reguetón y todo lo que es música latina es nuestra parte de nuestro calentamiento, de nuestro entrenamiento, eso es muy importante. Cuando queremos como relajar el cuerpo y todo eso, ya tratamos de escuchar cosas más tranquilas, pero para subir la adrenalina siempre va a estar presente la música latina”, detalló el artista.

¿De qué trata Kooza?

Kooza es un “Tesoro” que un niño, en realidad un adulto inocente (Cedric Belisle, Canadá), busca entre sueños, temores, ansiedades y numerosas aventuras con payasos, acróbatas, bailarines… y unas maravillosas calaveras que le persiguen hasta dar con la paz infinita del mundo del show donde toda proeza es increíble y los riesgos absolutos.

Fechas de la temporada en México