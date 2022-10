Noah Schnapp envuelto en polémica por no devolver un favor a modelo

Noah Schnapp envuelto en polémica por no devolverle un favor a integrante del reality show The Bachelor. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

El actor de 18 años de edad, Noah Schnapp mejor conocido por darle vida a Will Byers en la serie Stranger Things de Netflix, nuevamente se encuentra en polémica, y es, debido a que no le regresó el favor a una participante del programa The Bachelor, por si fuera poco, el actor nuevamente fue expuesto en redes sociales.

Tan solo un par de meses atrás, la cantante Doja Cat expuso a Noah Schnapp y declaró que este había filtrado su mensajes privados de Instagram, mediante un video de TikTok, en los cuales ella le preguntaba si su co-estrella Joseph Quinn quien le da vida a Eddie Munson en la serie, estaba soltero ya que estaba interesada en él y le pedía su ayuda para contactarlo. Tras el suceso, el actor se disculpó con la rapera.

Sin embargo, tan solo un par de semanas más tarde, tras el éxito de la cuarta temporada de Stranger Things, Noah tomó la decisión de hacer una vida normal y fue admitido en la Universidad de Pensilvania donde, durante su primer fin de semana asistió a una fiesta de fraternidad, lo que causó controversia entre sus seguidores gracias a los videos que se filtraron.

Noah Schnapp en polémica por no devolver un favor a integrante de The Bachelor

Pero para el joven actor, la polémica aún no termina, y es que, Hannah Godwin, modelo e integrante de reality show para encontrar el amor, The Bachelor, mediante TikTok, compartió que Noah Schnapp, le envió un mensaje directo en Instagram donde le pedía un video para su amigo porque en unos días sería su cumpleaños.

“Hace aproximadamente un año, abrí Instagram y dije: ‘¿Quién acaba de mandarme un DM?’ Y es Noah Schnapp; dijo: ‘Oye, mi mejor amiga está obsesionada contigo. Es su cumpleaños, ¿podrías hacerle un video de cumpleaños para saludarla?’, ‘Le dije: ‘Oh, Dios mío, pero sí, tienes que hacer lo mismo. Mi mejor amiga Dena está tan obsesionada contigo. ¿Harás un video?’, Él dijo: ‘¡Te tengo!’”, dice Hannah Godwin mientras de fondo se escuchaba “Super Freaky Girl” de Nicki Minaj.

La integrante del programa siguió narrando la historia y comentó que al día siguiente desde muy temprano ella hizo su parte y hasta la fecha no ha recibido el video del miembro de Stranger Things y en primera instancia creyó que no lo había mandado debido a su apretada agenda pero ya ha pasado casi un año.

Noah Schnapp responde a la polémica

En pocas horas el clip se viralizó por lo que llegó hasta las manos del actor y respondió “Qué?? Ya mismo te envío el video, ¿Para quién es?”, a lo que ella respondió, “En un momento te contacto”. Por lo que se podría decir que el problema quedó resuelto.

