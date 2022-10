El exbeatle Ringo Starr cancela conciertos a última hora por una enfermedad que afectó su voz

El cantante británico Ringo Starr, de 82 años, suspendió un concierto pautado para la noche del 1 de octubre en el Four Winds Casino de Michigan, en Estados Unidos tras presentar problemas de salud. También fue cancelada la presentación agendada para el domingo 2 de octubre en el Mystic Lake Casino Hotel, en Minessota.

El equipo del exbeatle informó sobre la suspensión del concierto mediante un comunicado que se hizo de manera “tardía” en un intento de que el célebre músico se sintiera mejor y pudiera ofrecer el espectáculo.

De acuerdo al comunicado compartido el baterista Ringo Starr “está enfermo”, pero esperaba poder continuar con sus compromisos.

“Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero (la enfermedad) afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló”, indicó el texto que además fue difundido por el casino donde se presentaría la estrella de los Beatles.

En el comunicado no se especificó de qué enfermedad se trata.

A las personas que adquirieron entradas de les ofreció la devolución del dinero, así como la posibilidad de una reprogramación de las fechas canceladas.

Preocupación de los seguidores

Los seguidores del exbeatle, famoso por temas como “Let it Be”, “Hey Jude”, “Here Comes the sun” y “Don’t Let Me Down”, han expresado preocupación por la salud del músico.