“Nunca me he arrepentido de nada”: Luis del Llano resta importancia a denuncias de abuso sexual de Sasha Sokol

El creador de la agrupación Timbiriche, Luis del Llano, habló por primera vez a la prensa sobre las denuncias de abuso sexual expuestas por Sasha Sokol, una de las integrantes de la agrupación que comenzó en 1982 y se disolvió en 2009.

El espacio De Primera Mano de Imagen Televisión conducido por Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Lalo Carrillo, mostró declaraciones de Llano, de 77 años, a su llegada al aeropuerto.

Pese a tener su rostro completamente cubierto por una mascarilla negra y lentes oscuros, los periodistas lo identificaron y lo abordaron sobre el polémico tema por el que irá a juicio.

“Estoy muy bien, se habla y se seguirá hablando, pero no hablo de eso”, dijo de entrada.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a algún acuerdo con Sasha respondió: “No voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, ustedes la prensa”.

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, de mi trayectoria, de mi carrera (...)No hablo de eso, la verdad es que estoy muy orgulloso de quien soy y el que nada debe, nada teme”, remarcó.

Del juicio dijo: “No creo que llegue a los tribunales (...) Sí me han notificado, pero estoy esperando nada más”.

El abuso sexual contra Sasha Sokol

En una serie de mensajes publicados en la cuenta oficial de Twitter de la exTimbiriche de 52 años ha traído al presente lo ocurrido entre ella y Llano.

“En cuarenta años de carrera artística solamente en dos ocasiones he hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas, obedecen a la misma intención: generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes”, escribió Sasha Sokol en abril de 2022.

En marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, escribió una serie de mensajes en los que apuntó contra Llano, a quien acusa de haberla seducido con apenas 14 años.

“Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo”, indicó.

Levantando tu voz pic.twitter.com/TAQJaSMKNj — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 30, 2022

“Luis de Ya no Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, indicó en otro mensaje.

“Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso”, añadió.

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.



Nos vemos en los tribunales. pic.twitter.com/ryrLFa2TNw — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

En julio de 2022 Sokol informó que “el juicio civil fue admitido a trámite y el señor de Llano ya fue notificado. En la demanda se solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del señor de Llano que causaron daño moral en diversos aspectos a Sasha Sokol.

Sasha Sokol señaló a Llano de ufanarse de forma pública de la relación. “Es indignante que llegue al extremo de reconocer abiertamente la existencia de una relación romántica, con una niña 25 años menor, en un contexto de total asimetría”.

El proceso civil que ha entablado Sasha Sokol contra Luis de Llano busca, específicamente, lo siguiente:

El proceso civil que ha entablado Sasha Sokol contra Luis de Llano busca “que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada”.

En segundo lugar “que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones”.

“Y tercero, el juicio solicita que el Juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano. El 100% del monto que en su momento se determine judicialmente, será destinado a ADIVAC A.C. una organización seria y calificada que lucha contra el abuso sexual infantil”.

Reacciones

Internautas han cuestionado la actitud de Luis de Llano frente a los señalamientos de abuso sexual.

“Luis de Llano todavía está cínico y se burla. Ojalá Sasha lo refunda en la cárcel”.

“Cómo va aceptar arrepentirse es aceptar que fue un abusivo, él era el adulto y sabía que no era correcto, míralo qué cínico mejor no hubiera hablado porque qué hace un hombre de 40 con una niña 14 años, mejor cállese que se oye horrible diciendo que no la cagó y lo hace parecer pedófilo”.